До конца 2024 г. к детскому саду № 249 возведут пристрой

МБУ "Детский сад № 249" (ул. Солнечная, 159) находится в поисках подрядчика, который соберет быстровозводимую модульную конструкцию корпуса детского сада на две группы. На эти цели выделяют 37,75 млн рублей.

Победителя торгов определят после 16 октября, он должен выполнить работы до конца текущего года.

Напомним, летом 2023 года стало известно о планах мэрии возвести на территории детского сада № 249 некапитальные объекты — быстровозводимые конструкции.

"Корпуса детского сада (построен в 1957 году) требуют ремонта, однако капитальное строительство новых зданий невозможно в связи с тем, что через территорию проходят коммунальные сети, — сообщали тогда в департаменте образования. — В связи с этим администрация города приняла решение о возведении на месте закрытых корпусов некапитальных объектов (быстровозводимых модульных конструкций)".

Замену корпусов планируется делать постепенно, не закрывая детского сада, так как в этом районе высок спрос на места в дошкольных учреждениях. Ранее сообщалось, что к работам планируется приступить в 2024 году.

"Корпус, признанный аварийным и выведенный из эксплуатации, будет заменен в первую очередь. В период 2019–2022 годов департаментом образования были выделены денежные средства МБДОУ "Детский сад № 249" городского округа Самара на ремонт системы канализации, теплового узла, кровли, ограждения и крыльца. В текущем году выполнены работы по установке теневых навесов для прогулок детей", — рассказали в ведомстве.