До конца 2024 г. к детскому саду № 249 возведут пристрой

МБУ "Детский сад № 249" (ул. Солнечная, 159) находится в поисках подрядчика, который соберет быстровозводимую модульную конструкцию корпуса детского сада на две группы. На эти цели выделяют 37,75 млн рублей.
Победителя торгов определят после 16 октября, он должен выполнить работы до конца текущего года.
Напомним, летом 2023 года стало известно о планах мэрии возвести на территории детского сада № 249 некапитальные объекты — быстровозводимые конструкции.
"Корпуса детского сада (построен в 1957 году) требуют ремонта, однако капитальное строительство новых зданий невозможно в связи с тем, что через территорию проходят коммунальные сети, — сообщали тогда в департаменте образования. — В связи с этим администрация города приняла решение о возведении на месте закрытых корпусов некапитальных объектов (быстровозводимых модульных конструкций)".
Замену корпусов планируется делать постепенно, не закрывая детского сада, так как в этом районе высок спрос на места в дошкольных учреждениях. Ранее сообщалось, что к работам планируется приступить в 2024 году.
"Корпус, признанный аварийным и выведенный из эксплуатации, будет заменен в первую очередь. В период 2019–2022 годов департаментом образования были выделены денежные средства МБДОУ "Детский сад № 249" городского округа Самара на ремонт системы канализации, теплового узла, кровли, ограждения и крыльца. В текущем году выполнены работы по установке теневых навесов для прогулок детей", — рассказали в ведомстве.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.