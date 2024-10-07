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Футбол Спорт

Игорь Осинькин: "Написано, что что-то в понедельник произойдет, наверное произойдет"

МОСКВА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После матча 11-го тура РПЛ "Локомотив" - "Крылья Советов" (1:0) главный тренер самарцев Игорь Осинькин поделился впечатлениями об игре и прокомментировал слухи о своей отставке.

"Локомотив" набрал хорошую форму, играет в быстрый, интересный футбол, и мы в своей подготовке обязаны были это учитывать. Я считаю, что вполне хороший матч мы провели, но определенные проблемы с составом есть, но, исходя из наших возможностей, мы сыграли нормально. По количеству моментов мы, скорее всего, не уступили, за исключением, может быть, концовки, сопернику. Я только после матча поблагодарил ребят за то качество игры, которое они продемонстрировали", — отметил тренер.

Комментируя слухи о своей отставке, он сообщил, что претензий от руководства клуба не было: "Знаете, может это странно, но не было ситуации такой, что руководство сказало: "Вы играете плохо, вы должны набрать в трех матчах семь очков". Вот ни разу не было такого разговора. А то, что мы читаем, это очень серьезный вброс. Я тоже ожидал, что наше руководство даст опровержение, было одно от генерального директора, но этого всего много, и если оно нужно, то его давать должны люди на другом немножко уровне. И еще раз благодарность ребятам, потому что в такой сверхсложной психологической ситуации трудно настраиваться. Но если открутим назад на матч с "Химками", наверно, там сложнее было, потому что это было для всех неожиданно, пошли вбросы, но у меня никаких разговоров с руководством не было. Все, что пишут — мы читаем. Написано, что что-то в понедельник произойдет, наверно, произойдет".

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