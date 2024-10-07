Задержка вылета авиарейса "Самара-Стамбул" превысила 7 часов

В воскресенье, 6 октября, авиарейс № 1365 "Самара-Стамбул", который должен был отправиться в путь в 15:45, вылетел по маршруту в 22:50. Время задержки составило 7 часов 05 минут. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Напомним, по предварительным данным надзорного ведомства, вылет был отложен по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса. На рейс зарегистрировано 98 пассажиров.
В аэропорт выезжал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Была организована работа мобильной приемной для пассажиров.
Как уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре после вылета рейса, на время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.