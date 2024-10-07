Задержка вылета авиарейса "Самара-Стамбул" превысила 7 часов

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В воскресенье, 6 октября, авиарейс № 1365 "Самара-Стамбул", который должен был отправиться в путь в 15:45, вылетел по маршруту в 22:50. Время задержки составило 7 часов 05 минут. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.