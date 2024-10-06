В Курумоче задержали вылет авиарейса Самара - Стамбул

В воскресенье, 6 октября, в аэропорту Курумоч задержался рейс сообщением Самара — Стамбул (авиакомпания Red Wings), сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По предварительным данным надзорного ведомства, вылет отложен с 15:45 до 21:00 по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса.
"На рейс зарегистрировано 98 пассажиров. На время ожидания авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", — отметили в Приволжской транспортной прокуратуре.
В аэропорт выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Организована работа мобильной приемной для пассажиров.
Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса в аэропорту Курумоч, при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.
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