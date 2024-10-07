Легкоатлетический марафон в Самарской области прошел в тридцать второй раз. Организатором выступает региональное министерство спорта. Главная идея спортивного события — сохранение уникального природного наследия области.

Маршрут забега проходит по территории национального парка "Самарская Лука" через село Ширяево, с трассы открываются прекрасные виды на Волгу. "Сохраним Самарскую Луку для настоящих и будущих поколений" — таков девиз единственного в стране экологического марафона.

По традиции в марафоне участвовали профессиональные спортсмены и все желающие. Для каждой группы, в зависимости от возраста и физической подготовки, была предусмотрена своя дистанция: 3,10, 21 и 43 километра. В этом году участниками забега стали 700 легкоатлетов из Москвы, Самары, Тольятти, Ульяновска, Казани, Белгорода, Ярославля. Среди участников массового спортивного события были и сотрудники компании "Транспорт будущего", которые пробежали дистанции в 3 и 10 километров.

Кроме того, компания "Транспорт будущего" стала спонсором экологического марафона "Самарская Лука". Поддерживая инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни, спорт и бережное отношение к природе, предприятие предоставило всем призерам соревнований 130 спортивных наборов. Участников забегов на всех дистанциях, занявших первые три места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, наградили медалями, дипломами и кубками.

"Сотни участников экологического марафона собрались, чтобы пробежать дистанцию и объединиться ради защиты природы. Каждый шаг, который спортсмены сделали сегодня, ведет к чистому и здоровому будущему, которое мы строим сами. Мы вместе несем ответственность за то, чтобы сохранить окружающую среду для новых поколений, и делать это вполне реально: будь то сортировка отходов, использование экологически чистых материалов или участие в спортивных акциях. Экологический забег вдохновляет и помогает искать новые идеи для сохранения природы", — прокомментировал событие исполнительный директор компании "Транспорт будущего" Илья Сидоров.