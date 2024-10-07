Легкоатлетический марафон в Самарской области прошел в тридцать второй раз. Организатором выступает региональное министерство спорта. Главная идея спортивного события — сохранение уникального природного наследия области.
Маршрут забега проходит по территории национального парка "Самарская Лука" через село Ширяево, с трассы открываются прекрасные виды на Волгу. "Сохраним Самарскую Луку для настоящих и будущих поколений" — таков девиз единственного в стране экологического марафона.
По традиции в марафоне участвовали профессиональные спортсмены и все желающие. Для каждой группы, в зависимости от возраста и физической подготовки, была предусмотрена своя дистанция: 3,10, 21 и 43 километра. В этом году участниками забега стали 700 легкоатлетов из Москвы, Самары, Тольятти, Ульяновска, Казани, Белгорода, Ярославля. Среди участников массового спортивного события были и сотрудники компании "Транспорт будущего", которые пробежали дистанции в 3 и 10 километров.
Кроме того, компания "Транспорт будущего" стала спонсором экологического марафона "Самарская Лука". Поддерживая инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни, спорт и бережное отношение к природе, предприятие предоставило всем призерам соревнований 130 спортивных наборов. Участников забегов на всех дистанциях, занявших первые три места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, наградили медалями, дипломами и кубками.
"Сотни участников экологического марафона собрались, чтобы пробежать дистанцию и объединиться ради защиты природы. Каждый шаг, который спортсмены сделали сегодня, ведет к чистому и здоровому будущему, которое мы строим сами. Мы вместе несем ответственность за то, чтобы сохранить окружающую среду для новых поколений, и делать это вполне реально: будь то сортировка отходов, использование экологически чистых материалов или участие в спортивных акциях. Экологический забег вдохновляет и помогает искать новые идеи для сохранения природы", — прокомментировал событие исполнительный директор компании "Транспорт будущего" Илья Сидоров.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Можно узнать фамилии тех 129
Главное, дело.