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Преступления Происшествия

Пьяный житель соседнего региона решил обокрасть кафе в Сызрани, чтобы добраться домой

СЫЗРАНЬ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани отправилось в суд уголовное дело 33-летнего жителя Оренбургской области, обвиняемого краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В сентябре 2023 г. ночью кто-то проник в придорожное кафе через форточку и украл безалкогольные и алкогольные напитки, шоколад, зажигалки, другие товары и два флакона духов владелицы. Ущерб составил 19 тыс. рублей.

На месте преступления полицейские нашли куртку подозреваемого, следы пальцев рук и обуви, кочергу. Неоднократно судимого подозреваемого вычислили по тесту ДНК. Им оказался мужчина из соседнего региона, уже отбывающий наказание за другое преступление.

Подозреваемый признал вину и рассказал, как все произошло. Он пьяный ехал на автобусе по трассе М-5, недалеко от Сызрани вышел из транспорта и отстал. Денег на другой билет не было, и мужчина решил раздобыть их в закрытом придорожном кафе. Он открыл форточку кочергой и забрался внутрь, но денег не нашел. Тогда преступник решил забрать алкоголь и продукты. Часть из украденного он съел, а остальное продал, чтобы на полученные деньги добраться домой.

Гид потребителя

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