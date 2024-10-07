"Авито Недвижимость": в Самарской области предложение по продаже коммерческой недвижимости за квартал снизилось на 2%

В то же время предложение по аренде коммерческих объектов в регионе увеличилось на 2%.

В "Авито Недвижимости" подвели итоги III квартала 2024 года на рынке продажи и аренды коммерческой недвижимости в стране.

В сегменте продажи коммерческих объектов по сравнению со II кварталом 2024 года предложение выросло на 8%. Самая заметная динамика в категориях складов (+16%), офисов (+14%), зданий (+9%) и объектов свободного назначения (+8%). Снижение зафиксировано только в категории гостиниц (-3%). Подробнее — в таблице 1. Спрос за три месяца в среднем по рынку снизился на 4%. В отчетный период интерес повысился к гостиницам (+5%) и складам (+4%).

В разрезе по регионам предложение коммерческой недвижимости в III квартале 2024 года выросло в 23 из 32 субъектов РФ. Сильнее всего выбор увеличился в Ленинградской (+40%), Московской (+12%), Ярославской (+11%) и Ульяновской областях (+9%). Информация по другим регионам представлена в таблице 2. Что касается спроса, то на фоне общего сокращения по стране есть ряд регионов, где интерес к объектам вырос: в Ярославской области — на 10%, в Челябинской — на 7%, в Крыму, Башкортостане, Удмуртии и Краснодарском крае — на 3% в каждом, в Ставропольском крае и Ленинградской области — на 1%.

В пересчете на стоимость квадратного метра самая доступная коммерческая недвижимость по итогам III квартала расположена в Смоленской (26 тысяч рублей за кв. м), Брянской (29 тысяч рублей за кв. м) и Вологодской областях (30 тысяч рублей за кв. м). Дороже всего такие объекты обходились в Московской (311 тысяч рублей за кв. м) и Ленинградской областях (210 тысяч рублей за кв. м), а также в Краснодарском крае (107 тысяч рублей за кв. м). Подробнее — в таблице 2.

В сегменте аренды коммерческой недвижимости предложение за квартал сократилось на 2%. При этом рост был зафиксирован в категориях автосервисов (+14%), производственных (+13%) и складских помещений (+8%), гостиниц и объектов свободного назначения (+3% в обоих). Спрос по сравнению со II кварталом 2024 года в среднем по рынку не изменился, однако рост интереса наблюдался в категориях автосервисов (+7%), производственных помещений (+5%), офисов (+4%) и объектов свободного назначения (+1%). Стоимость аренды в среднем по рынку сократилась на 2%. Самое заметное снижение — в Калужской (-11%), Нижегородской (-5%) и Иркутской областях (-4%).

Предложение коммерческой недвижимости по сравнению со II кварталом 2024 года выросло в 23 из 32 регионов исследования. Сильнее всего количество доступных для аренды объектов увеличилось в Татарстане (+11%), Дагестане (+10%), Удмуртии, Иркутской области и Алтайском крае (+9% в каждом). Информация по другим регионам представлена в таблице 2. Спрос вырос в 20 регионах исследования. Сильнее всего: в Алтайском крае и Челябинской области (на 8% в обоих регионах), Тверской области (+7%), Башкортостане, Воронежской, Вологодской и Ярославской областях (+5% в каждом регионе).

Дешевле всего снять коммерческое помещение в пересчете на стоимость квадратного метра по итогам III квартала 2024 года стоило в Смоленской (342 рубля), Брянской (375 рублей) и Вологодской областях (435 рублей). Самые высокие цены были зафиксированы в Московской (2143 рубля) и Ленинградской областях (1369 рублей). Информация по текущей стоимости за квадратный метр представлена в таблице 2.

"Обращает на себя внимание снижение стоимости аренды коммерческой недвижимости в пересчете на квадратные метры, причем это происходит на фоне сокращения предложения и небольшого роста спроса (+0,2%). В сегменте продажи по всем трем показателям динамика обратная. Это отличается от того, что мы видели по итогам прошлого квартала, когда оба сегмента шли параллельными треками", — комментирует руководитель категории коммерческой недвижимости на "Авито" Олег Изотов.