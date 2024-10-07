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Экология Общество

"Тольяттиазот" стал партнером экомарафона "Самарская Лука"

ТОЛЬЯТТИ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" выступил партнером XXXII экологического марафона "Самарская Лука", который прошел в селе Ширяево. Масштабное спортивное событие, направленное на сохранение уникального природного наследия Самарской области, объединило около 700 легкоатлетов из 45 городов России.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Маршрут экомарафона проходил по национальному парку среди Жигулевских гор с видом на р. Волгу. В нем приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители бега от 11 до 80 лет.

"Тольяттиазот" представляли 24 сотрудника. Они преодолевали дистанции 3, 10 и 21 км. Александр Гранкин, электромонтер цеха № 15ОС ТОАЗа, стал бронзовым призером в абсолютном зачете на 3 км. Его результат составил 12,26 минут. На финише победители забега получили призы от компании.

ТОАЗ поддерживает марафон, девиз которого "Сохраним Самарскую Луку для настоящих и будущих поколений", на протяжении девяти лет.

"Тольяттиазот" традиционно поддерживает масштабные экологические и спортивные проекты, способствующие бережному отношению к окружающей среде и ведению здорового образа жизни. Еще одним важным аспектом проведения подобных мероприятий является экологическое просвещение — одна из основ политики предприятия", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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