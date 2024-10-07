16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На самарского оперного певца Георгия Цветкова и его сына напали и жестоко избили В Курумоче задержали вылет авиарейса Самара - Стамбул В Богатовском районе разыскивают ребенка, который ушел в школу и не вернулся В связи с сообщением о пожаре из здания ТРК "Аврора" эвакуировали 700 человек Из ТЦ "Аврора" эвакуировали людей, в здании работали пожарные

Чрезвычайные происшествия Происшествия

На самарского оперного певца Георгия Цветкова и его сына напали и жестоко избили

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в ночь на 7 октября напали на артиста академического театра оперы и балета Георгия Цветкова и его сына. Нападавшие действовали с особой жестокостью, пишет samara.kp.ru.

Нападение произошло в Промышленном районе примерно в два часа ночи: Георгий и его сын возвращались пешком домой от родственников. В районе парка Гагарина им повстречались двое мужчин — высокие, крепкого спортивного телосложения. Сначала они оскорбили певца, а затем избили.  

"Это были подготовленные люди, именно нацеленные на драку. Никакой словесной перепалки предварительно не было. Они просто начали избивать мужчин. Один бросился на 20-летнего юношу, второй принялся наносить удары Георгию. Сначала вырубили сына, потом принялись за Георгия. Неизвестные избивали их жестоко, изуродовали Георгию лицо. Ничего из ценных вещей не забрали", — приводит издание слова собственного источника.

После избиения нападавшие убежали. Пострадавшие вернулись обратно к родственникам и вызвали скорую помощь. Оперного певца и его сына увезли в больницу. Молодого человека вскоре отпустили лечиться домой, а Георгию потребовалась госпитализация.

Сейчас Георгий Цветков находится в нейрохирургическом отделении Самарской городской больницы имени Н. И. Пирогова.

Друзья отзываются о Цветкове как об интеллигентном и неконфликтном мужчине. "Георгий — человек с хорошим чувством юмора, добрый, отзывчивый, целеустремленный, сильный по характеру и отличный друг. Мы очень переживаем за него", — рассказали они.

Друзья не исключают, что произошедшее могло быть чьим-то заказом. В ближайшее время солист должен был выступать в Большом театре в Москве. По словам знакомых Георгия, возможно, кто-то очень хотел этому помешать. Поэтому били артиста в основном в лицо, чтобы изуродовать внешность.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3