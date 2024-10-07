На самарского оперного певца Георгия Цветкова и его сына напали и жестоко избили

В Самаре в ночь на 7 октября напали на артиста академического театра оперы и балета Георгия Цветкова и его сына. Нападавшие действовали с особой жестокостью, пишет samara.kp.ru.

Нападение произошло в Промышленном районе примерно в два часа ночи: Георгий и его сын возвращались пешком домой от родственников. В районе парка Гагарина им повстречались двое мужчин — высокие, крепкого спортивного телосложения. Сначала они оскорбили певца, а затем избили.

"Это были подготовленные люди, именно нацеленные на драку. Никакой словесной перепалки предварительно не было. Они просто начали избивать мужчин. Один бросился на 20-летнего юношу, второй принялся наносить удары Георгию. Сначала вырубили сына, потом принялись за Георгия. Неизвестные избивали их жестоко, изуродовали Георгию лицо. Ничего из ценных вещей не забрали", — приводит издание слова собственного источника.

После избиения нападавшие убежали. Пострадавшие вернулись обратно к родственникам и вызвали скорую помощь. Оперного певца и его сына увезли в больницу. Молодого человека вскоре отпустили лечиться домой, а Георгию потребовалась госпитализация.

Сейчас Георгий Цветков находится в нейрохирургическом отделении Самарской городской больницы имени Н. И. Пирогова.

Друзья отзываются о Цветкове как об интеллигентном и неконфликтном мужчине. "Георгий — человек с хорошим чувством юмора, добрый, отзывчивый, целеустремленный, сильный по характеру и отличный друг. Мы очень переживаем за него", — рассказали они.

Друзья не исключают, что произошедшее могло быть чьим-то заказом. В ближайшее время солист должен был выступать в Большом театре в Москве. По словам знакомых Георгия, возможно, кто-то очень хотел этому помешать. Поэтому били артиста в основном в лицо, чтобы изуродовать внешность.