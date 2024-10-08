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Преступления Происшествия

Полиция проводит проверку по факту нападения на самарского оперного певца Георгия Цветкова

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 октября, в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс прокомментировали информацию о нападении на артиста самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Георгия Цветкова и его сына.

По данным правоохранителей, 6 октября в полицию поступило сообщение из медучреждения об обращении двух местных жителей — 46-летнего отца и 23-летнего сына с травмами полученными в ходе конфликта с двумя неизвестными вблизи парка им. Юрия Гагарина, которые затем скрылись.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также проводятся мероприятия по установлению предполагаемых участников конфликта", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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