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РСХБ: россияне предпочитают каркасные дома стоимостью до 4 млн рублей

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики портала Своё Село РСХБ оценили данные по продажам проектов загородных домов. Оказалось, что чаще всего россияне строят дома по каркасной технологии. Почти в 90% случаев площадь дома не превышает 150 квадратных метров, а стоимость строительства — 2 млн рублей.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В третьем квартале 2024 года лидером по спросу на портале Своё Село стали проекты каркасных домов: их выбрали 35,7% покупателей. Данная технология предусматривает наличие несущего каркас, который заполняется влаго-, ветро- и теплозащитными материалами и требует обшивки отделочными материалами. На втором месте с долей 24,2% оказались дома из газобетона, а на третьем — из СИП-панелей (17,5%). Все остальные материалы получили кратно меньше интереса со стороны пользователей платформы: на проекты из клееного бруса пришлось 7,4% продаж, а из кирпича — 5,7%.

Россияне предпочитают бюджетное строительство: 43,5% проектов в третьем квартале пришлось на дома, возведение которых обойдется в сумму от 2 до 4 млн рублей. На втором месте по популярности (39,5%) оказались дома, на строительство которых уйдет до 2 млн рублей. Суммарно проекты со стоимостью строительства до 4 млн рублей занимают более 80% в продажах на Своём Селе.

Наиболее востребованы проекты домов у жителей ЦФО: на этот регион пришлось 31,7% проектов. На втором месте — СЗФО с долей 27,8%, а на третьем — ПФО с 17,4%. Высокий показатель спроса на проекты и в ЮФО — 16,7%. Доля всех остальных регионов суммарно составила 6,4%.

Больше половины проектов — это дома площадью до 100 кв. м: их доля составила 61,1%. Еще 28% — это проекты домов до 150 кв. м. Проекты домов площадью более 150 кв. м заказывали лишь в 11,7% случаев, причем на дома более 200 кв. м. пришлось лишь 2,2% продаж.

Две трети проектов (68,5%) предусматривают один этаж, все остальные — два этажа. Интереса к более высоким домам в третьем квартале россияне не проявили. При этом в доме хотят разместить 2 или 3 спальни: доля таких планировок составила по 33,5%. Ванной комнаты большинству достаточно всего одной: доля таких проектов — 61,2%.

"Интерес к загородному строительству в России растет, что подтверждается и спросом на проекты домов на портале Своё Село. В третьем квартале 2024 года было продано на 187,5% проектов больше, чем в аналогичный период 2023 года. Рост с начала 2024 года составил 92,6%. Положительную динамику мы наблюдаем уже не первый квартал, что свидетельствует об интересе россиян к жизни за городом, которая отличается экологичностью и повышенным комфортом. При этом выбор в пользу небольших каркасных домов обусловлен желанием построить дом быстро, дешево и без дополнительных сложностей, ведь каркасные технологии считаются самыми простыми и бюджетными", — комментирует Елена Батурова, Заместитель Председателя Правления Россельхобанка.

На портале Своё Село представлено более 8,7 тыс. услуг, 5,6 тыс. проектов домов и 510 архитектурных проектов, а умный калькулятор строительства жилого дома поможет заказчику самостоятельно оценить, во сколько обойдется проект по строительству дома под ключ.

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