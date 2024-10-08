РСХБ избавит самозанятых от рутины

Россельхозбанк запускает цифровые сервисы собственной разработки, которые помогут самозанятым избавиться от рутины в решении задач по продвижению и взаимодействию с клиентами. Благодаря инновационным цифровым инструментам от РСХБ клиенты банка смогут уделять больше внимание развитию бизнеса.

Одной из ключевых проблем для самозанятых предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы, является конкуренция с крупными компаниями, обладающими большими ресурсами для работы с клиентами и управления продажами. Чтобы поддержать самозанятых в решении этой задачи, Россельхозбанк реализовал CRM-систему как сервис для самозанятых.

В цифровом пространстве можно будет хранить информацию о текущих сделках, задачах и предстоящих событиях — это позволит не упустить важное, зарекомендовать себя как надежного и пунктуального партнера, поставщика или подрядчика. Цифровой сервис от РСХБ позволит прослеживать историю коммуникаций и взаимоотношений с клиентами, а также сделок, благодаря чему предприниматель сможет предлагать им свои услуги и товары, стимулируя повторные покупки, повышая лояльность клиентской базы и увеличивая свою прибыль. Также это будет подспорьем в повышении информированности аудитории об услугах и продукции предпринимателя и узнаваемости его бренда.

Дополнительно на платформе самозанятые смогут воспользоваться сервисом с партнерами, рекомендованных Россельхозбанком, что позволит самозанятым найти еще больше клиентов и укрепить свои позиции на рынке. Сотрудничество с надёжными площадками даст предпринимателям доступ к необходимым профессиональным ресурсам, помогая расширять клиентскую базу и увеличивать прибыль.

Сервисы будут предоставляться бесплатно и доступны всем клиентам Россельхобанка, работающим в рамках специального налогового режима.

"Цели банка амбициозны, поэтому мы развиваем цифровые сервисы и для физлиц, и для бизнесменов, в том числе — для самозанятых. Это быстрорастущая категория клиентов: по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, к началу второго квартала 2024 года в стране насчитывалось 10 миллионов самозанятых, а ежемесячно их количество растет на 8,5 тыс. Однако их оборот ограничен, поэтому цифровые инструменты не всегда доступны. Мы предлагаем им инновационные решения бесплатно, таким образом предоставляем возможность без лишних затрат цифровизировать бизнес, избавиться от рутины и выделить время на развитие и совершенствование продуктов или услуг. Мы намерены в дальнейшем расширить спектр предоставляемых данной аудитории решений, упростив наиболее важные задачи, с которыми ежедневно сталкиваются предприниматели", — комментирует Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.