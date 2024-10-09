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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре планируют снести 8 аварийных домов за 7 млн рублей

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент управления имуществом Самары подыскивает подрядчика, который снесет аварийные жилые дома в нескольких районах города. На эти цели выделяют 7,12 млн рублей.

В перечень вошли объекты в Ленинском, Кировском и Красноглинском районах.

В Ленинском районе под снос отправят дом № 78 по ул. Братьев Коростелевых (литеры А, А1,А2,А3,А4,А5,а., а,а1,а2,а3., а3а3, ББ1,Б2,бб1,б2,б2,б3), дом № 98 (литеры Б, б,б, б,б), дома № 86 (литеры А, А1, а, а1) и № 115 (литеры Б, Б1,Б2,б, б1) на ул. Самарской и дом № 38-40 (литера В) на ул. Буянова.

В Кировском районе снесут дом № 72 (литеры А, А1,А2,А3,А4) на ул. Пугачевской и дом № 62 (литера Н) на ул. Каховской. В Красноглинском районе снесут аварийный дом № 8 (литера Б) в квартале 10 пос. Мехзавод.

Победителя торгов определят после 21 октября. Он должен выполнить работы до конца текущего года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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