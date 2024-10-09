В Самаре планируют снести 8 аварийных домов за 7 млн рублей

Департамент управления имуществом Самары подыскивает подрядчика, который снесет аварийные жилые дома в нескольких районах города. На эти цели выделяют 7,12 млн рублей.

В перечень вошли объекты в Ленинском, Кировском и Красноглинском районах.

В Ленинском районе под снос отправят дом № 78 по ул. Братьев Коростелевых (литеры А, А1,А2,А3,А4,А5,а., а,а1,а2,а3., а3а3, ББ1,Б2,бб1,б2,б2,б3), дом № 98 (литеры Б, б,б, б,б), дома № 86 (литеры А, А1, а, а1) и № 115 (литеры Б, Б1,Б2,б, б1) на ул. Самарской и дом № 38-40 (литера В) на ул. Буянова.

В Кировском районе снесут дом № 72 (литеры А, А1,А2,А3,А4) на ул. Пугачевской и дом № 62 (литера Н) на ул. Каховской. В Красноглинском районе снесут аварийный дом № 8 (литера Б) в квартале 10 пос. Мехзавод.

Победителя торгов определят после 21 октября. Он должен выполнить работы до конца текущего года.