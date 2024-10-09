Депутат Александр Хинштейн рассказал о спасении детского спортивного клуба в Самаре

Жители Самары на этой неделе стали обеспокоено обсуждать в соцсетях и жаловаться блогерам, что в городе могут закрыть важный для детского спорта объект. Речь идет о комплексе "Олимп" — в своем районе это единственный клуб такого уровня.

По словам жителей, его будто кому-то решили перепродать, а спортсменов — выселить. В итоге на прием граждан к депутату Госдумы Александру Хинштейну пришла представитель "Олимпа" с просьбой разобраться в ситуации. Парламентарий тут же связался с собственником здания.

"На территории Сухой Самарки находится клуб "Олимп", принадлежавший обанкротившемуся предприятию "Волгабурмаш". Еще несколько лет назад, когда на территории объекта работал единственный спортивный детский и молодежный клуб "Олимп", мне пришлось в эту ситуацию вмешиваться. Поскольку "Волгабурмаш" собиралось закрывать и выгонять "Олимп". Мы нашли решение этого вопроса. Сейчас градообразующее предприятие на Сухой Самарке ЗАО "Нефтефлот" выкупило это здание. И еще раз с генеральным директором мы сегодня проговорили, что "Олимп" работал и продолжает работать также. Никакой арендной или иной платы он не вносит. Все расходы берет на себя "Нефтефлот". А в дальнейшем, если на этом месте будет идти реконструкция или какое-то новое строительство, оно в любом случае предусмотрит размещение там "Олимпа" — и временное на период стройки, и постоянное, после того, как эта стройка закончится", — рассказал 8 октября Александр Хинштейн.

Парламентарий также пообещал держать эту ситуацию на контроле, чтоб в "Олимпе" продолжали заниматься дети.