Депутат Александр Хинштейн рассказал о спасении детского спортивного клуба в Самаре

Жители Самары на этой неделе стали обеспокоено обсуждать в соцсетях и жаловаться блогерам, что в городе могут закрыть важный для детского спорта объект. Речь идет о комплексе "Олимп" — в своем районе это единственный клуб такого уровня.
По словам жителей, его будто кому-то решили перепродать, а спортсменов — выселить. В итоге на прием граждан к депутату Госдумы Александру Хинштейну пришла представитель "Олимпа" с просьбой разобраться в ситуации. Парламентарий тут же связался с собственником здания.
"На территории Сухой Самарки находится клуб "Олимп", принадлежавший обанкротившемуся предприятию "Волгабурмаш". Еще несколько лет назад, когда на территории объекта работал единственный спортивный детский и молодежный клуб "Олимп", мне пришлось в эту ситуацию вмешиваться. Поскольку "Волгабурмаш" собиралось закрывать и выгонять "Олимп". Мы нашли решение этого вопроса. Сейчас градообразующее предприятие на Сухой Самарке ЗАО "Нефтефлот" выкупило это здание. И еще раз с генеральным директором мы сегодня проговорили, что "Олимп" работал и продолжает работать также. Никакой арендной или иной платы он не вносит. Все расходы берет на себя "Нефтефлот". А в дальнейшем, если на этом месте будет идти реконструкция или какое-то новое строительство, оно в любом случае предусмотрит размещение там "Олимпа" — и временное на период стройки, и постоянное, после того, как эта стройка закончится", — рассказал 8 октября Александр Хинштейн.
Парламентарий также пообещал держать эту ситуацию на контроле, чтоб в "Олимпе" продолжали заниматься дети.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.