В Самаре осудили иностранца, незадекларировавшего серьги Tiffany за 1,5 млн рублей

Красноглинский районный суд Самары вынесен приговор иностранцу, которого признали виновным в контрабанде. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, мужчину, прилетевшего из Баку, задержали в аэропорту Курумоч. При себе у него были серьги Tiffany стоимостью более 1,5 млн рублей.

Правоохранители посчитали, что мужчина сознательно не задекларировал дорого украшение. В итоге суд назначил ему штраф 300 тыс. руб., а серьги изъяли в собственность государства.