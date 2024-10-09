В Самаре осудили иностранца, незадекларировавшего серьги Tiffany за 1,5 млн рублей

Красноглинский районный суд Самары вынесен приговор иностранцу, которого признали виновным в контрабанде. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Напомним, мужчину, прилетевшего из Баку, задержали в аэропорту Курумоч. При себе у него были серьги Tiffany стоимостью более 1,5 млн рублей.
Правоохранители посчитали, что мужчина сознательно не задекларировал дорого украшение. В итоге суд назначил ему штраф 300 тыс. руб., а серьги изъяли в собственность государства.
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