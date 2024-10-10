В Самаре доверчивая уборщица оформила на мошенников кредит на 1,3 млн рублей

В Самаре жертвой кибермошенников стала 57-летняя женщина, работающая уборщицей в одном из ООО, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что у него есть сведения якобы о группе мошенников, которые оформили на нее кредит. "Доброжелатель" сказал, что хочет помочь в аннулировании этого кредита. Он добавил:чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит и перевести на счет указанной им карты, затем деньги вернутся обратно банку и таким образом кредит будет погашен.

Женщина поверила, взяла кредит и перевела более 1 300 000 р. как указал звонивший, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.