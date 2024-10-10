Пропавшего в Самарской области школьника нашли спустя пять дней

В Богатовском районе Самарской области разыскали пропавшего 13-летнего мальчика. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".
Напомним, мальчик из с. Печинено 2 октября ушел в школу и не вернулся.
Сутки спустя в заброшенной машине, рядом с которой пропавшего видел друг, полиция нашла школьные принадлежности.
Еще один свидетель рассказал, что видел мальчика в пекарне с. Богатое, но эта информация не подтвердилась.
Ребенка искали более 70 человек: сотрудники МВД, участники "ЛизаАлерт" и местные жители.
В итоге нашли пропавшего 6 октября. Машинист со станции Богатое цеплял с коллегами вагоны и заметил мальчика под деревом, укутанного в одеяло. Мужчина знал о поисках и видел фото в интернете. Поэтому он подошел и спросил: "Максим, ты что ли?" Ребенок ответил: "Да".
Школьника передали родителям.
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