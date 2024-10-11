Театр "СамАрт" приглашает зрителей на спектакль "Воскресение"

15 октября самарские театралы смогут увидеть спектакль "Воскресение" (16+) по роману Льва Толстого.

Одним апрельским утром жизнь главного героя Нехлюдова переворачивается с ног на голову. Он мог бы жить себе в удовольствие, каждое утро пить кофе, нежиться в постели до обеда и вдобавок жениться на хорошенькой Мисси, но с этого утра он уже никогда не вернется к прежней жизни…

В основе последнего романа Льва Толстого — реальный случай судебной практики, рассказанный писателю знаменитым адвокатом Анатолием Кони. Толстой включил в него эпизод своей молодости (соблазнил горничную своей тетушки).

Режиссеру Денису Хусниярову интересен в "Воскресении" человек, который прожил жизнь и находится практически в конце пути. Может ли грешник стать на путь истинный? Кто имеет право судить и наказывать? И что же было в твоей жизни?

Спектакль продолжительностью 3 часа с одним антрактом состоится на большой сцене. Начало в 18:00. Стоимость билетов 800, 1000, 1300, 2000 рублей.