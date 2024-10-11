Театр "СамАрт" приглашает зрителей на спектакль "Воскресение"

15 октября самарские театралы смогут увидеть спектакль "Воскресение" (16+) по роману Льва Толстого.
Одним апрельским утром жизнь главного героя Нехлюдова переворачивается с ног на голову. Он мог бы жить себе в удовольствие, каждое утро пить кофе, нежиться в постели до обеда и вдобавок жениться на хорошенькой Мисси, но с этого утра он уже никогда не вернется к прежней жизни…
В основе последнего романа Льва Толстого — реальный случай судебной практики, рассказанный писателю знаменитым адвокатом Анатолием Кони. Толстой включил в него эпизод своей молодости (соблазнил горничную своей тетушки).
Режиссеру Денису Хусниярову интересен в "Воскресении" человек, который прожил жизнь и находится практически в конце пути. Может ли грешник стать на путь истинный? Кто имеет право судить и наказывать? И что же было в твоей жизни?
Спектакль продолжительностью 3 часа с одним антрактом состоится на большой сцене. Начало в 18:00. Стоимость билетов 800, 1000, 1300, 2000 рублей.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.