Экс-супруга главы холдинга "Фабрика качества" проиграла суд за берегоукрепление в Хрящевке

Индивидуальный предприниматель Наталья Кузичкина, которую СМИ упоминают как бывшую супругу основателя ГК "Фабрика качества" Олега Кузичкина, не смогла оформить право на берегоукрепление в с. Хрящевка.
Ранее она обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском к администрации Ставропольского района, в котором просила признать право собственности на сооружение "Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в сельском поселении Хрящевка Ставропольского района" площадью застройки 9,6 тыс. кв. метров. Речь идет о склоне с северо-восточной стороны производственной базы рыбного хозяйства. Суд отказал в требованиях Кузичкиной.
Напомним, Олег Кузичкин инвестировал в строительство замка, порта, торгового комплекса "Фабрика качества" и других объектов в Хрящевке.
В информационной справке на сайте администрации Тольятти сообщается, что берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у Хрящевки проводилось за счет федеральных средств. По данным информационной системы Федеральной адресной инвестиционной программы, государственные капитальные вложения в берегоукрепление на 2004 г. составили 240,2 млн рублей.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?