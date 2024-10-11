Экс-супруга главы холдинга "Фабрика качества" проиграла суд за берегоукрепление в Хрящевке

Индивидуальный предприниматель Наталья Кузичкина, которую СМИ упоминают как бывшую супругу основателя ГК "Фабрика качества" Олега Кузичкина, не смогла оформить право на берегоукрепление в с. Хрящевка.

Ранее она обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском к администрации Ставропольского района, в котором просила признать право собственности на сооружение "Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в сельском поселении Хрящевка Ставропольского района" площадью застройки 9,6 тыс. кв. метров. Речь идет о склоне с северо-восточной стороны производственной базы рыбного хозяйства. Суд отказал в требованиях Кузичкиной.

Напомним, Олег Кузичкин инвестировал в строительство замка, порта, торгового комплекса "Фабрика качества" и других объектов в Хрящевке.

В информационной справке на сайте администрации Тольятти сообщается, что берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у Хрящевки проводилось за счет федеральных средств. По данным информационной системы Федеральной адресной инвестиционной программы, государственные капитальные вложения в берегоукрепление на 2004 г. составили 240,2 млн рублей.