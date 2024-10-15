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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Испытательная лаборатория нефтепродуктов "Тингута" подтвердила компетенцию и расширила область аккредитации

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Испытательная лаборатория нефтепродуктов "Тингута" Волгоградского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Приволга" подтвердила компетенцию и расширила область аккредитации. Внешний аудит проводился представителями экспертной организации, уполномоченной Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — проверка уровня квалификации персонала и технической оснащенности испытательной лаборатории нефтепродуктов для проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний, а также эффективность функционирования системы менеджмента качества лаборатории.

Область аккредитации лаборатории включает в себя определение 12 показателей качества нефтепродуктов, в том числе фракционный состав, массовую долю серы и воды, предельную температуру фильтруемости и др. Кроме того, в ходе аудита лаборатория расширила область аккредитации по показателям плотности нефтепродуктов.

В лаборатории предусмотрены специализированные помещения для проведения приёмо-сдаточных и контрольных испытаний, хроматографических методов исследований, склад для хранения арбитражных проб. Здание оснащено современными системами приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования для поддержания микроклимата в соответствии с требованиями охраны труда и стандартами промышленной безопасности.

В составе лаборатории — 50 единиц основного оборудования, в том числе рентгеновские флуоресцентные волнодисперсионные анализаторы, хроматографы, кулонометрические титраторы и др. Оборудование подключено к Единой лабораторной информационной системе ПАО "Транснефть", что позволяет максимально автоматизировать этапы сбора, учета, мониторинга, анализа, обмена, предоставления и хранения данных по качеству нефтепродуктов.

Ежегодно лаборатория выполняет около 24 тыс. исследований проб дизельного топлива, специалисты выдают около 2 тыс. протоколов испытаний. Для хранения стандартных образцов нефтепродуктов, реактивов, материалов и легковоспламеняющихся жидкостей оборудованы складские помещения.

Независимые эксперты подтвердили соответствие испытательной лаборатории нефтепродуктов "Тингута" системе менеджмента качества и требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, а персонала — занимаемым должностям. В штате лаборатории — 12 сотрудников, регулярно повышающих уровень квалификации. Эксперты подтвердили, что персонал лаборатории обладает достаточным опытом работы, владеет знаниями нормативной документации по методам испытаний и обработки их результатов.

Испытательная лаборатория нефтепродуктов "Тингута" введена в эксплуатацию в ноябре 2017 года в рамках реализации проекта "Юг". На базе лаборатории осуществляется контроль качества нефтепродуктов в объеме ходовых, приемо-сдаточных и контрольных испытаний дизельного топлива, транспортируемого с Волгоградского НПЗ по МНПП Волгоградский НПЗ — ГПС "Тингута", и нефтепродуктов, поступающих железнодорожным транспортом от заводов ПАО "Орскнефтеоргсинтез" и ПАО "Газпром нефть".

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