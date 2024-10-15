В Самаре заработала "горячая линия" по вопросам подключения к теплу: телефоны

С 14 октября в Самаре работает "горячая линия", по телефонам которой жители могут обращаться по вопросам отопления.

Горожане могут направить обращения в администрации внутригородских районов города, в департамент городского хозяйства и экологии Самары, а также в Единую дежурную диспетчерскую службу Самары.

Все обращения будут рассмотрены в индивидуальном порядке и останутся на контроле до полного разрешения ситуации.