Во вторник, 15 октября, в Самаре открылась вторая кофейня "Дринкит". Она находится в "Региональном деловом центре" на Московском шоссе, 41. В пешей доступности - ТЦ "Охотный ряд", ЖК "Москва", парк им. Гагарина, Центральный автовокзал и крупные вузы города.

"Дринкит" - это небольшая кофейня формата to go, где можно быстро заказать напиток и забрать его без очереди. Специально для этого здесь разместили несколько стоек самообслуживания.

В первые месяцы в кофейне будет работать хостес: специально обученный сотрудник подскажет, как установить приложение кофейни и самостоятельно воспользоваться киоском для заказа. Меню напитков, завтраков и быстрых перекусов останется таким же, как и в первой кофейне на Ленинградской: на выбор предложат кофе (от классики до авторских позиций), чай и какао, а в дополнение - сырники, каши, тосты, круассаны и десерты.

Дизайн нового "Дринкита", как и его предшественника, оформлен в стиле минимализм: внутри - барная стойка для выдачи заказов, пространство для работы бариста и места для отдыха у окна.

"Поскольку пространство заведения невелико, мы решили уделить особое внимание деталям: например, всю кофейню озеленили живыми цветами. Результат превзошел все ожидания: когда мы наконец сделали фотографии объекта - увидели, что снимки и рендеры были похожи друг на друга как две капли воды", - довольна Дарья Головина, менеджер по строительству объектов "Дринкит".

Познакомиться с новой кофейней на Московском шоссе можно уже сейчас: до 30 ноября для новых клиентов действует скидка 50% на напитки при первых трех заказах. Скидка появится автоматически при скачивании приложения и регистрации в нем.

Напомним, первый "Дринкит" открылся в 2021 г. на Ленинградской, 29.