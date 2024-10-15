Комитет губдумы по здравоохранению возглавила Анна Дубасова

Председателем комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике избрана Анна Дубасова. Она сменила на этом посту Марину Сидухину, которая в сентябре стала сенатором.
Решение было принято советом губернской думы во вторник, 15 октября. Анна Дубасова в 1996 г. закончила Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ), кандидат медицинских наук. Работала в роддоме больницы им. Семашко, ассистентом на кафедре акушерства и гинекологии в СамГМУ. В последние 12 лет руководит Самарской городской больницей №7.
В 2021 г. она была избрана депутатом губернской думы, занимала пост заместителя председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.