Комитет губдумы по здравоохранению возглавила Анна Дубасова

Председателем комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике избрана Анна Дубасова. Она сменила на этом посту Марину Сидухину, которая в сентябре стала сенатором.

Решение было принято советом губернской думы во вторник, 15 октября. Анна Дубасова в 1996 г. закончила Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ), кандидат медицинских наук. Работала в роддоме больницы им. Семашко, ассистентом на кафедре акушерства и гинекологии в СамГМУ. В последние 12 лет руководит Самарской городской больницей №7.

В 2021 г. она была избрана депутатом губернской думы, занимала пост заместителя председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике.