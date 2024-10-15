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Законотворчество Власть и политика

Комитет губдумы по здравоохранению возглавила Анна Дубасова

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председателем комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике избрана Анна Дубасова. Она сменила на этом посту Марину Сидухину, которая в сентябре стала сенатором.

Решение было принято советом губернской думы во вторник, 15 октября. Анна Дубасова в 1996 г. закончила Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ), кандидат медицинских наук. Работала в роддоме больницы им. Семашко, ассистентом на кафедре акушерства и гинекологии в СамГМУ. В последние 12 лет руководит Самарской городской больницей №7.

В 2021 г. она была избрана депутатом губернской думы, занимала пост заместителя председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике.

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