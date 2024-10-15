Падение ребенка из окна в Южном городе может быть несчастным случаем

Одна из основных версий ЧП со школьником в Южном Городе - несчастный случай. Об этом сообщили источники Волга Ньюс в правоохранительных структурах.

Пока правоохранители продолжают выяснять детали ЧП, которое случилось в школе первой очереди мкр. Южный город Волжского района Самарской области. Но, по предварительным данным, насилия или травли ребенка в образовательном учреждении не было. Также известно, что мальчик жив.

Напомним, ребенок выпал из окна школы 14 октября. Сообщалось, что его падение смягчили кусты.

В СУ СКР по Самарской области и прокуратуре региона сразу сообщили, что начали проверки.