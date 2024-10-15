Худрук Самарского театра оперы и балета работает над Стратегией развития театров в России

Академия творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ") собрала в Крыму 40 художественных руководителей и главных режиссеров театров из разных уголков страны. Во время совместной работы в рамках программы "Академия Сергея Безрукова "Художественные руководители театров Будущего" участники разработали и представили Стратегию развития театров России.
Программа реализуется совместно с Московским Губернским театром. Из Самарской области на программу приехал художественный руководитель, главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича Евгений Хохлов.
Работа "Академии Сергея Безрукова "Художественные руководители театров Будущего" стартовала еще в июне. Главной целью программы стало формирование команды театральных лидеров, которые вместе создадут стратегию развития, применимую в работе театров по всей стране. Участниками программы стали 40 художественных руководителей и главных режиссеров театров. Из Самарской области на площадку Академии "Меганом" приехал художественный руководитель, главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича Евгений Хохлов.
Евгений Хохлов всю жизнь посвятил музыке. С отличием окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А.Римского-Корсакова по специальности "хоровое дирижирование", а позже еще и по специальности "оперно-симфоническое дирижирование". Сегодня он служит в Самарском академическом театре оперы и балета им Д.Д.Шостаковича. Евгений не представляет своей жизни без музыки и родного театра, а потому делает все, чтобы улучшить его работу, привлечь талантливых артистов и заинтересованных зрителей.
"На программе я оказался в группе, которая занимается стратегией развития музыкального театра. И, как мне кажется, мы смогли сделать колоссальный объем работы и пришли к созданию реально рабочей стратегии. Конечно, все наши идеи модерируются потрясающими экспертами, что очень важно и позволяет включить в финальный образ стратегии лишь самое нужное. Нам бы очень хотелось объединить театры, сделать их архитектонику понятной. И мы постараемся сделать так, чтобы финальный продукт, над которым мы работаем на программе, получился с большим уважением к традициям прошлого, но все-таки с серьезным и мощным зарядом для развития "театра Будущего", поиска новых музыкальных форм и новых форматов", - рассказывает Евгений Хохлов.
Под руководством Евгения Хохлова Самарский театр пережил много изменений. Например, в 2022 г. оперная труппа впервые выступила на Новой сцене Большого театра России, а в 2023 г. театр стал вторым в России, где показали балет "Барышня и хулиган". В том же году, уже 17 октября, на Исторической сцене Большого театра труппа представит оперу "Мастер и Маргарита" композитора Сергея Слонимского. По словам Евгения, впервые за долгое время Самарский театр попал на такую престижную сцену. Театр, как живой организм, всегда находится в развитии и движении и знания, полученные на программе "Академия Сергея Безрукова "Художественные руководители театров Будущего", могут сделать этот процесс более быстрым и качественным.
"Мне очень повезло, что я прошел на программу Академии "Меганом". И мне, конечно, очень пригодится тот опыт, который я получаю здесь. Что-то уже ценой проб и ошибок проверено на своем опыте, что-то получилось, а есть какие-то моменты, о которых удалось узнать только здесь. Весь опыт и знания подвергаются здесь хорошему структурному анализу, грамотному критическому разбору, который дополняется бесценными знаниями специалистов, которые проводят с нами лекции и обязательно обеспечивают обратную связь. Мы услышаны, мы можем задать любой вопрос, нас поддерживают. И еще одним очень важным фактором я бы обозначил возможность увидеть талантливых, заряженных на созидание творческих людей. Это мои однокурсники, те 40 худруков, которые собрались в рамках этой программы. И смотря на все это, общаясь со всеми этими людьми, я уверен, что у культурной составляющей нашей страны прекрасное будущее, которое формируется уже сейчас", - отметил Евгений Хохлов.
Участники программы "Академия Сергея Безрукова "Художественные руководители театров Будущего" в течение четырех месяцев проходили офлайн- и онлайн-модули, в ходе которых развивали и совершенствовали профессиональные навыки стратегического планирования и продвижения. В этом им помогали мастер-классы, лекции и практикумы. Главные задачи всех направлений работы - обучение управлению творческим коллективом, формирование репертуарной политики, взаимодействие с органами власти, бизнес- и социальными партнерами. На финальном модуле в Академии "Меганом" под руководством команды экспертов во главе с художественным руководителем Московского Губернского театра, Большого детского фестиваля и фестиваля "Фабрика Станиславского", генеральным продюсером "Кинокомпании Сергея Безрукова", актером театра и кино, общественным деятелем, народным артистом РФ Сергеем Безруковым они систематизировали все наработки и полученные навыки и аккумулировали их в Стратегию развития театров страны по таким направлениям, как драматический, кукольный, музыкальный театр и ТЮЗ. Данная Стратегия в перспективе станет опорной инструкцией для совершенствования работы театров по всей России, в том числе в Самарской области.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.