Худрук Самарского театра оперы и балета работает над Стратегией развития театров в России

Академия творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ") собрала в Крыму 40 художественных руководителей и главных режиссеров театров из разных уголков страны. Во время совместной работы в рамках программы "Академия Сергея Безрукова "Художественные руководители театров Будущего" участники разработали и представили Стратегию развития театров России.

Программа реализуется совместно с Московским Губернским театром. Из Самарской области на программу приехал художественный руководитель, главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича Евгений Хохлов.

Работа "Академии Сергея Безрукова "Художественные руководители театров Будущего" стартовала еще в июне. Главной целью программы стало формирование команды театральных лидеров, которые вместе создадут стратегию развития, применимую в работе театров по всей стране. Участниками программы стали 40 художественных руководителей и главных режиссеров театров. Из Самарской области на площадку Академии "Меганом" приехал художественный руководитель, главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича Евгений Хохлов.

Евгений Хохлов всю жизнь посвятил музыке. С отличием окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А.Римского-Корсакова по специальности "хоровое дирижирование", а позже еще и по специальности "оперно-симфоническое дирижирование". Сегодня он служит в Самарском академическом театре оперы и балета им Д.Д.Шостаковича. Евгений не представляет своей жизни без музыки и родного театра, а потому делает все, чтобы улучшить его работу, привлечь талантливых артистов и заинтересованных зрителей.

"На программе я оказался в группе, которая занимается стратегией развития музыкального театра. И, как мне кажется, мы смогли сделать колоссальный объем работы и пришли к созданию реально рабочей стратегии. Конечно, все наши идеи модерируются потрясающими экспертами, что очень важно и позволяет включить в финальный образ стратегии лишь самое нужное. Нам бы очень хотелось объединить театры, сделать их архитектонику понятной. И мы постараемся сделать так, чтобы финальный продукт, над которым мы работаем на программе, получился с большим уважением к традициям прошлого, но все-таки с серьезным и мощным зарядом для развития "театра Будущего", поиска новых музыкальных форм и новых форматов", - рассказывает Евгений Хохлов.

Под руководством Евгения Хохлова Самарский театр пережил много изменений. Например, в 2022 г. оперная труппа впервые выступила на Новой сцене Большого театра России, а в 2023 г. театр стал вторым в России, где показали балет "Барышня и хулиган". В том же году, уже 17 октября, на Исторической сцене Большого театра труппа представит оперу "Мастер и Маргарита" композитора Сергея Слонимского. По словам Евгения, впервые за долгое время Самарский театр попал на такую престижную сцену. Театр, как живой организм, всегда находится в развитии и движении и знания, полученные на программе "Академия Сергея Безрукова "Художественные руководители театров Будущего", могут сделать этот процесс более быстрым и качественным.

"Мне очень повезло, что я прошел на программу Академии "Меганом". И мне, конечно, очень пригодится тот опыт, который я получаю здесь. Что-то уже ценой проб и ошибок проверено на своем опыте, что-то получилось, а есть какие-то моменты, о которых удалось узнать только здесь. Весь опыт и знания подвергаются здесь хорошему структурному анализу, грамотному критическому разбору, который дополняется бесценными знаниями специалистов, которые проводят с нами лекции и обязательно обеспечивают обратную связь. Мы услышаны, мы можем задать любой вопрос, нас поддерживают. И еще одним очень важным фактором я бы обозначил возможность увидеть талантливых, заряженных на созидание творческих людей. Это мои однокурсники, те 40 худруков, которые собрались в рамках этой программы. И смотря на все это, общаясь со всеми этими людьми, я уверен, что у культурной составляющей нашей страны прекрасное будущее, которое формируется уже сейчас", - отметил Евгений Хохлов.

Участники программы "Академия Сергея Безрукова "Художественные руководители театров Будущего" в течение четырех месяцев проходили офлайн- и онлайн-модули, в ходе которых развивали и совершенствовали профессиональные навыки стратегического планирования и продвижения. В этом им помогали мастер-классы, лекции и практикумы. Главные задачи всех направлений работы - обучение управлению творческим коллективом, формирование репертуарной политики, взаимодействие с органами власти, бизнес- и социальными партнерами. На финальном модуле в Академии "Меганом" под руководством команды экспертов во главе с художественным руководителем Московского Губернского театра, Большого детского фестиваля и фестиваля "Фабрика Станиславского", генеральным продюсером "Кинокомпании Сергея Безрукова", актером театра и кино, общественным деятелем, народным артистом РФ Сергеем Безруковым они систематизировали все наработки и полученные навыки и аккумулировали их в Стратегию развития театров страны по таким направлениям, как драматический, кукольный, музыкальный театр и ТЮЗ. Данная Стратегия в перспективе станет опорной инструкцией для совершенствования работы театров по всей России, в том числе в Самарской области.