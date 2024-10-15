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Музеи и выставки Культура

В бункере Дачи со слонами могут открыть музей

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Депутат Александр Хинштейн рассказал о новом музее, который может открыться в бункере Дачи со слонами. Об этом сообщает "КП-Самара".

Напомним, объект культурного наследия федерального значения - комплекс дачи Головкина (Дача со слонами) в сентябре открыли после реставрации. В комплексе открылся Центр креативных индустрий "АрхСлон" СамГТУ.

"На территории дачи есть бункер, бомбоубежище, которое принадлежит СКС. Сегодня мы обсуждаем его вовлечение в культурное пространство и прорабатываем возможность создания там музейного пространства. Я туда спускался - внутри, конечно, очень интересно", - рассказал парламентарий.

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