В бункере Дачи со слонами могут открыть музей

Депутат Александр Хинштейн рассказал о новом музее, который может открыться в бункере Дачи со слонами. Об этом сообщает "КП-Самара".

Напомним, объект культурного наследия федерального значения - комплекс дачи Головкина (Дача со слонами) в сентябре открыли после реставрации. В комплексе открылся Центр креативных индустрий "АрхСлон" СамГТУ.

"На территории дачи есть бункер, бомбоубежище, которое принадлежит СКС. Сегодня мы обсуждаем его вовлечение в культурное пространство и прорабатываем возможность создания там музейного пространства. Я туда спускался - внутри, конечно, очень интересно", - рассказал парламентарий.