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Строительство Строительство и недвижимость

В "Баланс Towers" выгодные middle flats с доходностью до 22,4%

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выбор этажа в новостройке зачастую становится таким же сложным вопросом, как и выбор самого объекта инвестирования. Какие этажи наиболее востребованы у покупателей и выгодны с точки зрения инвестирования, разбираем на примере sky и middle flats в проекте бизнес-класса Жилые башни "Баланс Towers".

Фото: предоставлено ООО "Специализированный застройщик "СИГМА-СТРОЙ"

Баланс стоимости и видовых характеристик

Главными критериями удачного инвестирования в недвижимость являются правильная локация, транспортная доступность и наличие коммерческой и социальной инфраструктуры. И это минимальный список. Добавьте к нему архитектурную концепцию, умные планировочные решения, топовое благоустройство и качественные инженерные решения, и вы получите описание Жилых башен "Баланс Towers". Этот небоскреб — один из примеров настоящего бизнес-класса и проекта федерального статуса.

В проекте максимально ликвидные квартиры для инвестирования на средних этажах и этот формат востребован для разных инвестиционных стратегий. Категорию вывели здесь в отдельную — middle flats. Их стоимость может быть до 25% ниже, чем таких же вариантов на верхних этажах, а доходность к моменту завершения строительства вырастет до 22,4%. По словам коммерческого директора проекта, эксперта в сфере недвижимости Марии Ивановой, это рациональный выбор статусного жилья:

"Предпочтение верхним этажам рекомендуется отдать в случае, если для вас главным атрибутом является неповторимый вид. А в случае с Баланс Towers самые первые жилые этажи являются видовыми, за счет стилобата, высоты потолков в общественных пространствах и в самих квартирах. То есть покупая условно седьмой этаж, вы на самом деле окажетесь на уровне десятого этажа типового жилья", — поясняет эксперт.

Для достижения лучшего финансового результата в проекте действует сразу несколько комфортных финансовых программ: бесплатная рассрочка с первым взносом от 10% и 500 тыс. руб., трейд-ин с возможностью реализовать недвижимость в пользу нового ликвидного объекта и выгодная отсрочка основного платежа. Изучить каталог middle flats можно по ссылке.

Какие квартиры стоят внимания прямо сейчас?

Например, оптимальным вариантом для жизни и инвестирования станет квартира с двумя комнатами, расположенная на 8 этаже башни А22. Идеальная планировка, площадью 69,44 кв. м. Для отдыха предусмотрены две просторные спальни, одна из которых "мастер" со своей ванной комнатой и сразу двумя окнами на две стороны света, холл с гардеробной, второй санузел и просторная кухня-столовая. Кстати, эта middle flat расположена в секции, где всего 4 квартиры на этаже, что добавляет ей плюсов и повышает ее рыночную стоимость.

Если вы планируете взглянуть на недвижимость, как на денежный поток и выбрать стратегию доходного владения, то сочетание локации и уникальных преимуществ небоскреба "Баланс Towers" выделит ваше предложение на фоне других. Например, квартира с одной комнатой на 6 этаже башни Б37. Планировочное решение этой middle flat вдохновляет не меньше, чем аналогичной sky flat: здесь вся та же уютная мастер-спальня для полноценного отдыха и гостиная с кухней в нише, гостевой санузел и холл, в котором можно разместить гардеробную. И да, эта квартира ориентирована на северо-восток, а значит — все рассветы ваши. Вдохновляет и стоимость — на 22,8% ниже стоимости аналогичной sky flat. Такая инвестиция точно принесет владельцу стабильный и гарантированный доход.

И расположение, архитектурные и конструктивные особенности небоскреба "Баланс Towers" открывают безграничные возможности на любом этаже. И какой бы этаж вы ни выбрали, каждый резидент приобретает не просто квартиру, а по-настоящему высокий уровень жизни: трехуровневый подземный паркинг, три этажа коммерческой инфраструктуры и Центр заботы о себе "Баланс", закрытый приватный двор, общественный сквер и смотровая площадка на высоте 128 метров над землей. Архитектурную концепцию самарского небоскреба разработало столичное бюро T+T architects, а коммерческую инфраструктуру — федеральная консалтинговая компания RRG. Кроме того, в этом году проект Жилые башни "Баланс Towers" вошел в ТОП-3 небоскребов России по версии премии URBAN.

Скачайте каталог middle flats и рассчитайте свой уровень доходности с учетом сдачи квартиры в аренду в течение 5 лет или последующей перепродажи. Запишитесь на индивидуальную консультацию и узнайте больше о предложении в Телеграм или по номерам + 7 (987) 955-51-51 и +7 (846) 205—51—51.

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Последние комментарии

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Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

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Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

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Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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