16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году Открытый банкинг объединит крупнейших игроков рынка Лизинговая компания CARCADE приняла участие в выставке "Агросалон-2024" Скидка на молодость — "Росгосстрах" обновил продукты страхования от критических заболеваний Самарцы тратят на подготовку автомобиля к зиме в среднем 21 тысячу рублей

Финансы Экономика и бизнес

Лизинговая компания CARCADE приняла участие в выставке "Агросалон-2024"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 234
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 8 по 11 октября в Москве состоялось одно из самых масштабных событий аграрной отрасли — выставка "Агросалон-2024", в которой приняли участие более полутысячи компаний.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

На протяжении четырёх выставочных дней участники проводили встречи с целевой аудиторией как из России, так и из других стран, принимали участие в деловой программе и демонстрировали профессиональной аудитории технику и технологии. Площадь экспозиции, на которой был представлен весь спектр технологических решений для ведения эффективного сельхозпроизводства, заняла более 50 тыс. кв. м.

Компания CARCADE была представлена в статусе партнёра на стенде ГК "Ростсельмаш" и предлагала посетителям выставки экспертную консультацию по доступным лизинговым продуктам, государственным субсидиям на лизинг и расчёты на интересующую технику. Формат мероприятия позволил каждому посетителю лично осмотреть представленную в выставочной зоне технику, узнать об особенностях и преимуществах её эксплуатации и лично пообщаться с представителями завода-производителя. Представители CARCADE также провели ряд встреч с партнёрами и обсудили возможности по созданию специальных программ финансирования АПК.

На масштабном стенде ГК "Ростсельмаш", который посетили официальные делегации от 32 субъектов России, было представлено более 30 единиц высокоэффективной техники: комбайны, разработанные на основе новой глобальной платформы, в том числе H820 — первый в России зерноуборочный комбайн 8-го класса производительности с уникальной гибридной системой обмолота и сепарации, S530 5-го класса производительности с однобарабанной системой обмолота и шестиклавишным соломотрясом и другие модели. Особое внимание гостей привлекли новинки компании, получившие золотые и серебряные награды на независимом профессиональном конкурсе инноваций "Звезда Агросалон", который проходил в преддверии выставки. Среди них — гибридный комбайн H, зерноуборочный комбайн TORUM 785 с полугусеничным ходом и телескопический погрузчик TLH 740.

Кроме того, посетители смогли оценить технику в процессе тест-драйвов. В них участвовали двухбарабанный зерноуборочный комбайн Т500 и последняя модель Ростсельмаш 2400.

Сотрудничество CARCADE с ГК Ростсельмаш — одним из крупнейших мировых разработчиков и производителей сельхозтехники, позволяет предложить финансирование спецтехники для представителей малого и среднего бизнеса на выгодных условиях, а также открывает возможности запуска уникальных лизинговых продуктов.

На протяжении всех дней "Агросалон 2024" посетили сотни аграриев, представителей органов государственной власти и экспертов отрасли. Ведущие производители продемонстрировали возможности отечественного машиностроения и их успешную реализацию, эксперты обсудили важные вопросы относительно развития сельского хозяйства страны, а посетители смогли установить новые деловые контакты и найти потенциальных партнёров для развития своего бизнеса.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wiuJF2

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3