Лизинговая компания CARCADE приняла участие в выставке "Агросалон-2024"

С 8 по 11 октября в Москве состоялось одно из самых масштабных событий аграрной отрасли — выставка "Агросалон-2024", в которой приняли участие более полутысячи компаний.

На протяжении четырёх выставочных дней участники проводили встречи с целевой аудиторией как из России, так и из других стран, принимали участие в деловой программе и демонстрировали профессиональной аудитории технику и технологии. Площадь экспозиции, на которой был представлен весь спектр технологических решений для ведения эффективного сельхозпроизводства, заняла более 50 тыс. кв. м.

Компания CARCADE была представлена в статусе партнёра на стенде ГК "Ростсельмаш" и предлагала посетителям выставки экспертную консультацию по доступным лизинговым продуктам, государственным субсидиям на лизинг и расчёты на интересующую технику. Формат мероприятия позволил каждому посетителю лично осмотреть представленную в выставочной зоне технику, узнать об особенностях и преимуществах её эксплуатации и лично пообщаться с представителями завода-производителя. Представители CARCADE также провели ряд встреч с партнёрами и обсудили возможности по созданию специальных программ финансирования АПК.

На масштабном стенде ГК "Ростсельмаш", который посетили официальные делегации от 32 субъектов России, было представлено более 30 единиц высокоэффективной техники: комбайны, разработанные на основе новой глобальной платформы, в том числе H820 — первый в России зерноуборочный комбайн 8-го класса производительности с уникальной гибридной системой обмолота и сепарации, S530 5-го класса производительности с однобарабанной системой обмолота и шестиклавишным соломотрясом и другие модели. Особое внимание гостей привлекли новинки компании, получившие золотые и серебряные награды на независимом профессиональном конкурсе инноваций "Звезда Агросалон", который проходил в преддверии выставки. Среди них — гибридный комбайн H, зерноуборочный комбайн TORUM 785 с полугусеничным ходом и телескопический погрузчик TLH 740.

Кроме того, посетители смогли оценить технику в процессе тест-драйвов. В них участвовали двухбарабанный зерноуборочный комбайн Т500 и последняя модель Ростсельмаш 2400.

Сотрудничество CARCADE с ГК Ростсельмаш — одним из крупнейших мировых разработчиков и производителей сельхозтехники, позволяет предложить финансирование спецтехники для представителей малого и среднего бизнеса на выгодных условиях, а также открывает возможности запуска уникальных лизинговых продуктов.

На протяжении всех дней "Агросалон 2024" посетили сотни аграриев, представителей органов государственной власти и экспертов отрасли. Ведущие производители продемонстрировали возможности отечественного машиностроения и их успешную реализацию, эксперты обсудили важные вопросы относительно развития сельского хозяйства страны, а посетители смогли установить новые деловые контакты и найти потенциальных партнёров для развития своего бизнеса.