"Т Плюс" провела Урок безопасности тепла для самарских первоклассников

Сотрудники "Т Плюс" провели урок безопасности для учащихся первых классов общеобразовательной школы № 155 г. Самара. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".

Школьный спортзал на один урок превратился в интерактивную зону теплоэнергетиков. Первоклассники разделились на команды и соревновались в увлекательной эстафете вокруг "крышек люков теплосетей". Также ребята на скорость собирали напольные пазлы и гигантские кубики. При правильной сборке они знакомили участников урока с полезными советами по безопасности вблизи энергообъектов и бережному отношению к ресурсам. Помогал школьникам проходить все этапы сказочный герой-энергетик Теплослав.

"В игровой форме мы напоминаем ребятам об опасностях, которые могут ожидать их на улицах родного города, и учим правильному поведению. Не ходить по теплотрассам; не заходить за ограждения ремонтных работ; не подходить к местам парения и открытым крышкам люков! Правила простые и при этом важные — их соблюдение позволит школьникам избежать неприятных ситуаций", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

По завершении урока все дети получили полезные подарки от энергетиков — красочные расписания уроков с советами по безопасности и энергосбережению, а также магнитные закладки для книг.