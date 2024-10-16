"Т Плюс" провела Урок безопасности тепла для самарских первоклассников

Сотрудники "Т Плюс" провели урок безопасности для учащихся первых классов общеобразовательной школы № 155 г. Самара. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".
Школьный спортзал на один урок превратился в интерактивную зону теплоэнергетиков. Первоклассники разделились на команды и соревновались в увлекательной эстафете вокруг "крышек люков теплосетей". Также ребята на скорость собирали напольные пазлы и гигантские кубики. При правильной сборке они знакомили участников урока с полезными советами по безопасности вблизи энергообъектов и бережному отношению к ресурсам. Помогал школьникам проходить все этапы сказочный герой-энергетик Теплослав.
"В игровой форме мы напоминаем ребятам об опасностях, которые могут ожидать их на улицах родного города, и учим правильному поведению. Не ходить по теплотрассам; не заходить за ограждения ремонтных работ; не подходить к местам парения и открытым крышкам люков! Правила простые и при этом важные — их соблюдение позволит школьникам избежать неприятных ситуаций", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
По завершении урока все дети получили полезные подарки от энергетиков — красочные расписания уроков с советами по безопасности и энергосбережению, а также магнитные закладки для книг.
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Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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