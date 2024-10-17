Активисты Народного фронта усомнились в качестве планируемых работ по ремонту фонтана на ул. Осипенко

Член регионального штаба Народного фронта Самарской области, председатель правления ТСЖ "Триера" (ул. Осипенко д. 18) Алексей Сорокин призвал городские власти обратить внимание на качество материалов, которые будут использованы при ремонте фонтанного комплекса на ул. Осипенко.
В частности, активист ОНФ акцентировал внимание на плитке низкого качества, которую планируют уложить.
Напомним, ранее стало известно, что на ремонт фонтана "40 лет Победы в Великой Отечественной войне" (в сквере на площади Героев 21-й Армии в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, пр. Ленина) планируют направить 250 млн рублей. Ремонт проведут до 1 мая 2025 года.
"К 9 мая 2025 года самый большой фонтанный комплекс Самарский области откроется после реконструкции. Он будет практически отстроен с нуля с благоустройством территории по всему периметру и станет светомузыкальным. Судя по сметам, на территории рядом с фонтаном будет уложена та самая убийственная, зато дешевая тактильная ПВХ-плитка", — говорит Алексей Сорокин.
У представителя Народного фронта возникли вопросы к такому решению, включая тот, почему плитка "запрятана" в раздел "Озеленение", "где кроме нее ничего больше нет". Он также напомнил, что эта плитка стала причиной массовых травм жителей Самары зимой 2023–2024 гг., после того как в 2023 году она была массово уложена, а, точнее, приклеена, по всей ул. Ново-Садовой.
"В летний период она вовсе превратилась в полосу препятствий, которую непросто преодолеть здоровым молодым людям, если случайно отвлечься", — продолжает активист.
К посту с призывом пересмотреть некоторые пункты сметы он приложил несколько ссылок, подтверждающих небезопасность плитки.
"На текущий момент минтранс Самарской области до сих пор не исполнил взятые на себя обязательства по устранению травматичности уложенной ПВХ плитки. Народный фронт Самарской области выступал с требованием полного ее демонтажа при отсутствии возможности снизить ее скользкость, так как для маломобильных она не просто не упрощает жизнь, а дает шанс, что каждый следующий шаг может стать последним, - напомнил Алексей Сорокин. - Но на текущий момент департамент городского хозяйства и экологии Самары закладывает точно такую же плитку на важнейший объект, который будет реконструирован к 80-летию Победы!".
Удивляет автора публикации и стоимость материалов и работ.
"45 тысяч рублей заложено на материалы и работы. То есть, из 250 млн. рублей на обеспечение доступной среды мы нашли только 45 тыс. рублей. Более безопасную и более дорогую плитку в бюджет вписать было никак нельзя?", - задается он вопросом.
В заключение Алексей Сорокин призвал обратить внимание на ситуацию первого заместителя главы города Ивана Носкова.
"Иван Носков, прошу обратить внимание, учитывая, что сейчас только объявлены торги, и есть все возможности исправить чью-то оплошность до того, как мы в зимний период 2025–2026 гг. получим вал жалоб от жителей. Они начнут биться на этой плитке, а, учитывая, что там еще и рельеф с подъемами, это будет катастрофа. Давайте предотвратим ее заранее", - подытожил он.
Последние комментарии
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