Специалисты "РКС-Самара" подготовили более 1,5 тысячи проектов на подключение новых сетей водоснабжения и канализации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Чтобы подключить к холодной воде и водоотведению жилой дом, торговый или промышленный объект, нужно подготовить не только стройматериалы, но и проект будущих сетей водоснабжения и канализации. Инженеры "РКС-Самара" выполняют такие работы регулярно: выезжают на место, изучают документацию. С 2017 года специалисты составили 1646 проектов на подключение сетей водоснабжения и водоотведения и 800 схем узлов учёта.
В ресурсной компании рекомендуют начинать проектирование уже сейчас, чтобы к началу строительных работ, которые проводятся в основном летом, все документы были готовы и подрядчики могли приступать к активным действиям.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?