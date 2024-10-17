Специалисты "РКС-Самара" подготовили более 1,5 тысячи проектов на подключение новых сетей водоснабжения и канализации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы подключить к холодной воде и водоотведению жилой дом, торговый или промышленный объект, нужно подготовить не только стройматериалы, но и проект будущих сетей водоснабжения и канализации. Инженеры "РКС-Самара" выполняют такие работы регулярно: выезжают на место, изучают документацию. С 2017 года специалисты составили 1646 проектов на подключение сетей водоснабжения и водоотведения и 800 схем узлов учёта.

В ресурсной компании рекомендуют начинать проектирование уже сейчас, чтобы к началу строительных работ, которые проводятся в основном летом, все документы были готовы и подрядчики могли приступать к активным действиям.