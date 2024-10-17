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Футбол Спорт

Стало известно расписание матчей МИР РПЛ "Крыльев" и "Акрона"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно расписание матчей МИР РПЛ на 16, 17, 18 туры.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

ФК "Крылья Советов" в 16 туре встретятся с "Ахматом". Матч пройдет 24 ноября в 15:00.

В 17 туре, 1 декабря, "Крылья" сыграют в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Начало матча в 17:30.

В 18 туре, 7 декабря, "Ростов" примет самарскую команду. Игра начнется в 17:30. 

"Акрон" в 16 туре встретится с казанским "Рубином". Игра пройдет 22 ноября в 20:00 в Казани.

В "домашнем", 17 туре, который состоится 30 ноября, "Акрон" примет "Оренбург". Начало встречи в 15:00.

18-й тур для "Акрона" пройдет в Санкт-Петербурге. Матч с "Зенитом" пройдет 7 декабря в 17:30. 

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