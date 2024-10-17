Стало известно расписание матчей МИР РПЛ "Крыльев" и "Акрона"

Стало известно расписание матчей МИР РПЛ на 16, 17, 18 туры.
ФК "Крылья Советов" в 16 туре встретятся с "Ахматом". Матч пройдет 24 ноября в 15:00.
В 17 туре, 1 декабря, "Крылья" сыграют в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Начало матча в 17:30.
В 18 туре, 7 декабря, "Ростов" примет самарскую команду. Игра начнется в 17:30.
"Акрон" в 16 туре встретится с казанским "Рубином". Игра пройдет 22 ноября в 20:00 в Казани.
В "домашнем", 17 туре, который состоится 30 ноября, "Акрон" примет "Оренбург". Начало встречи в 15:00.
18-й тур для "Акрона" пройдет в Санкт-Петербурге. Матч с "Зенитом" пройдет 7 декабря в 17:30.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️