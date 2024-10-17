В регионе без отопления остается менее 1% домов

На утро четверга, 17 октября, в Самарской области остаются не подключенными к отоплению менее 1% домов, сообщает областное министерство энергетики и ЖКХ.

Это 211 домов из 23294:

180 - в Самаре, девять - в Тольятти, 11 - в Отрадном, семь - в Сызрани, четыре - в Красноярском районе. Каждый случай состоит на контроле. За вчерашний день к отоплению подключено еще 98 жилых домов.

По информации из муниципалитетов, 100-процентная подача тепла осуществлена во все школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, опеки и попечительства региона.

Учреждения здравоохранения и культуры подключены на 99,6% (ожидают пять из 1253) и 99,7% (три из 998), соответственно.