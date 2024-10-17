"Баннеры и сниппеты": застройщики стали активнее инвестировать в медийную рекламу на Авито

За девять месяцев 2024 года инвестиции девелоперов в охватные кампании на Авито выросли в 7,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказала Мария Антропова, менеджер по работе с клиентами в Авито Рекламе, во время конференции "Мега Митап Недвижимость"24".

Наиболее заметными форматами продвижения новых жилых комплексов в Москве и Санкт-Петербурге стали премиальные и видеобаннеры. Они помогают девелоперам увеличивать узнаваемость и привлекать внимание новой аудитории. Среди региональных застройщиков популярностью пользуются сниппеты: они похожи на объявления пользователей и мотивируют аудиторию на совершение целевых действий. Например, на оформление заявок на обратные звонки.

Рост обусловлен развитием рекламных технологий классифайда, появлением новых форматов и рекламодателей из категории "Недвижимость", число которых увеличилось в 2,5 раза за девять месяцев.

"Рынок недвижимости отличается высокой конкуренцией. По данным Росстата, прошлый год стал рекордным по количеству ввода нового жилья. Для того чтобы выделиться на фоне других предложений, девелоперы тестируют разные миксы площадок и инструментов. Реклама на классифайдах — один их них", — комментирует Мария Антропова, менеджер по работе с клиентами в Авито Рекламе.

Одним из нестандартных охватных форматов в сфере недвижимости являются спецпроекты с оплатой поступивших звонков от потенциальных клиентов. За девять месяцев 2024 года бюджеты рекламодателей на этот инструмент выросли в 12 раз год к году.

"С начала 2024 года количество доступных на платформе новостроек выросло на 51%. Число застройщиков за тот же период времени увеличилось на 17%. В июле после отмены массовой льготной ипотеки мы отмечали снижение спроса на объекты на первичном рынке. В такой ситуации конкуренция за внимание потенциальных покупателей возрастает, а важность рекламных инструментов платформы усиливается. Стоит отметить, что после затишья в июле мы наблюдаем оживление активности пользователей в последние месяцы — это позитивный сигнал для рекламодателей в категории, который в том числе указывает на возможность работы с отложенным спросом", — отмечает Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости.

По данным Авито Недвижимости, с начала года предложение квартир в новостройках выросло в 13 из 16 городов-миллионников. Например, в Воронеже был отмечен рост в 3,4 раза, в Красноярске — в 3 раза, в Уфе — в 2,1 раза, в Казани — на 89%, в Челябинске и Екатеринбурге — на 82% и 73% соответственно. В Москве выбор квартир в новостройках по сравнению с январем 2024 года вырос на 9%.