Депутаты СГД обратятся в правительство РФ с предложением рассмотреть возможность субсидирования затрат на приобретение контрольно-кассовой техники для малого бизнеса

Такое решение принял комитет по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы.
Напомним, с 1 марта 2025 года ужесточаются требования к предприятиям малого и среднего бизнеса по использованию контрольно-кассовой техники. Эта обязанность коснется многих предпринимателей, работающих в сфере торговли и оказания бытовых услуг. Существенным препятствием в исполнении требований Федерального законодательства является высокая цена контрольно-кассовых аппаратов (от 24 тысяч рублей).
На заседании комитета СГД было отмечено, что дополнительная финансовая нагрузка на предприятия МСП приведет к повышению стоимости товаров и услуг, что в конечном итоге может подтолкнуть предпринимателей к уходу в теневой бизнес и, как следствие, снижению поступления налоговых платежей в местные и областной бюджеты.
Депутаты решили обратиться в правительство Российской Федерации с вопросом рассмотрения возможности на законодательном уровне формирования механизма субсидирования затрат хозяйствующим субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей.
Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что малый и средний бизнес особенно болезненно реагирует на дополнительную нагрузку. "Понимая большую социальную значимость работы этих предприятий, депутаты всегда рассматривают возможные способы поддержки и создания комфортных условий для ведения малого и среднего бизнеса: льготы по налогам, налоговые вычеты, субсидирование", - резюмировал спикер областного парламента.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?