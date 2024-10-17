Депутаты СГД обратятся в правительство РФ с предложением рассмотреть возможность субсидирования затрат на приобретение контрольно-кассовой техники для малого бизнеса

Такое решение принял комитет по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы.

Напомним, с 1 марта 2025 года ужесточаются требования к предприятиям малого и среднего бизнеса по использованию контрольно-кассовой техники. Эта обязанность коснется многих предпринимателей, работающих в сфере торговли и оказания бытовых услуг. Существенным препятствием в исполнении требований Федерального законодательства является высокая цена контрольно-кассовых аппаратов (от 24 тысяч рублей).

На заседании комитета СГД было отмечено, что дополнительная финансовая нагрузка на предприятия МСП приведет к повышению стоимости товаров и услуг, что в конечном итоге может подтолкнуть предпринимателей к уходу в теневой бизнес и, как следствие, снижению поступления налоговых платежей в местные и областной бюджеты.

Депутаты решили обратиться в правительство Российской Федерации с вопросом рассмотрения возможности на законодательном уровне формирования механизма субсидирования затрат хозяйствующим субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что малый и средний бизнес особенно болезненно реагирует на дополнительную нагрузку. "Понимая большую социальную значимость работы этих предприятий, депутаты всегда рассматривают возможные способы поддержки и создания комфортных условий для ведения малого и среднего бизнеса: льготы по налогам, налоговые вычеты, субсидирование", - резюмировал спикер областного парламента.