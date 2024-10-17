В Тольятти молодой водитель насмерть сбил переходившую дорогу женщину

В четверг, 17 октября, в 18:40 22-летний водитель автомобиля Toyota сбил возле дома № 15 по ул. Фрунзе женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области так же сообщают, что, по словам очевидцев, женщина переходила на запрещающий сигнал светофора.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства случившегося устанавливаются.