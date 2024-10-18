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Дорожное строительство Транспорт и связь

Стало известно, когда стартует строительство дублера Московского шоссе от ТЦ Metro

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ.
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Строительство дублера по Московскому шоссе (первый этап) от ул. 18-й км Московского шоссе, 5а (ТЦ Metro) до Северного переулка планируют начать уже в текущем, 2024-м, году. Информация об этом опубликована в проекте постановления губернской думы "О сводном перечне предложений по наказам избирателей Самарской области".

"Начало реализации строительно-монтажных работ первого этапа объекта запланировано в ноябре 2024 г. с завершением работ в декабре 2025 года", - отмечается в документации.

На эти цели в 2024 г. предусматривается 202 млн рублей. В общей сложности на строительство в 2024-2025 гг. планируют направить 701,3 млн рублей.

Напомним, ранее появилась информация, что проект дублера Московского шоссе прошел госэкспертизу. Дорога будет проходить параллельно Московскому шоссе на участке от Ташкентской до Северного переулка. Стоимость строительства двух этапов оценивают в 1,5 млрд рублей. 

Дублер будет двухполосным. Протяженность составит 3,3 км. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории.

Дублер обеспечит съезд с Московского шоссе к жилому комплексу "Кислород", который СОФЖИ строит за ТЦ Metro. Также для обеспечения транспортной доступности ЖК планируется реконструкция ул. Пятая линия. Она соединит Московское и Ракитовское шоссе.

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