Стало известно, когда стартует строительство дублера Московского шоссе от ТЦ Metro

Строительство дублера по Московскому шоссе (первый этап) от ул. 18-й км Московского шоссе, 5а (ТЦ Metro) до Северного переулка планируют начать уже в текущем, 2024-м, году. Информация об этом опубликована в проекте постановления губернской думы "О сводном перечне предложений по наказам избирателей Самарской области".
"Начало реализации строительно-монтажных работ первого этапа объекта запланировано в ноябре 2024 г. с завершением работ в декабре 2025 года", - отмечается в документации.
На эти цели в 2024 г. предусматривается 202 млн рублей. В общей сложности на строительство в 2024-2025 гг. планируют направить 701,3 млн рублей.
Напомним, ранее появилась информация, что проект дублера Московского шоссе прошел госэкспертизу. Дорога будет проходить параллельно Московскому шоссе на участке от Ташкентской до Северного переулка. Стоимость строительства двух этапов оценивают в 1,5 млрд рублей.
Дублер будет двухполосным. Протяженность составит 3,3 км. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории.
Дублер обеспечит съезд с Московского шоссе к жилому комплексу "Кислород", который СОФЖИ строит за ТЦ Metro. Также для обеспечения транспортной доступности ЖК планируется реконструкция ул. Пятая линия. Она соединит Московское и Ракитовское шоссе.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.