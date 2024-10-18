В Самаре осудили женщину, обманом устроившуюся работать в "скорою"

Октябрьский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело бывшего фельдшера Самарской городской станции скорой медицинской помощи, которую обвиняли в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

При трудоустройстве женщина представила поддельные дипломы о среднем профессиональном образовании по специальности "лечебное дело" и о профессиональной переподготовке по специальности "скорая и неотложная помощь". Фактически же медицинского образования она не имела. Фактически фельдшер училась в среднем медицинском образовательном учреждении, но после академического отпуска обучение не окончила.

Также по заявлению женщины региональное министерство здравоохранения предоставило ей единовременную компенсационную выплату 500 тыс. рублей.

В мае 2024 г. самарчанке уже вынесли приговор за использование поддельных документов.

Теперь суд признал ее виновной в мошенничестве и с учетом ранее назначенного наказания приговорил к двум годам исправительных работ и штрафу 20 тыс. рублей.