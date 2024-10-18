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Экология Общество

Школьники Самарской области стали победителями Детского экологического форума

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале октября состоялся очный этап всероссийского Детского экологического форума, в котором приняли участие команды более чем из 50 регионов страны, в том числе школьники Самарской области.

Фото: Самарский эколого-биологический центр

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил обращение к участникам мероприятия: "Во многом благодаря таким содержательным проектам, как ваш, ребята начинают заниматься волонтерской работой, добровольчеством, вовлекают в это движение родителей, родственников, друзей, предлагают интересные идеи и инициативы в сфере экологии и успешно воплощают их в жизнь".

Всероссийский Детский экологический форум — это площадка, которая дает возможность школьникам обмениваться опытом разработки и реализации экологических проектов, представлять на оценку экспертов свои проекты, а также выстраивать открытый диалог между взрослыми и детьми. Форум способствует высокому уровню развития экологического мировоззрения через творчество и науку, формированию экологического просвещения и повышению экологической безопасности.

В этом году форум проходил в два этапа. В первом (заочном) этапе приняли участие школьники из всех 89 субъектов Российской Федерации. По завершении работы над экологическими проектами ребята в дистанционном формате представляли их на суд экспертного совета форума. Победители этого этапа продолжили соревнования в очном формате. Команда Самарской области "Экопатриот.63" представила проект "У-дачный воздух: дыши, а не задыхайся!" в номинации "Лучший проект по мониторингу воздуха". Проект посвящен проблеме сжигания дачниками и жителями частного сектора отходов на своих участках. Готовили ребят к состязанию и сопровождали их на конкурс педагоги дополнительного образования Самарского областного детского эколого-биологического центра — Наталья Рогова и Михаил Никоноров.

"Проведена серьезная работа при подготовке к презентации проекта в финале: изучены теоретические аспекты воздействия продуктов горения отходов на состав атмосферного воздуха, проведены консультации с экспертами и эксперименты, разработан эколого-просветительский контент для дачников и жителей сельской местности. Проект команды "Экопатриот.63" был по достоинству оценен экспертами и ребята заняли третье место в номинации. Дебют удался. Полученный на форуме опыт вдохновит участников, чтобы совершать новые открытия и двигаться вперед", — рассказала Наталья Рогова.

По итогам состязаний наши ребята заняли призовое третье место.

Региональную команду представили учащиеся: Вероника Малышева (школа № 26, Самара), Милана Трофимова (СОШ "ОЦ" с. Кротовка), Софья Баева (школа "Кадет" № 95, Самара), Кирилл Савин (СОШ "ОЦ" с. Кротовка), Артем Васильев (СОШ "ОЦ" с. Кротовка), Юлиан Горбань (школа "Кадет" № 95, Самара), Михаил Лукьянов (школа № 127, Самара), Алина Мамченко (школа № 3, Самара), Анастасия Пряхина (школа № 3, Самара), Матвей Васильев (школа № 3, Самара), Виктория Самоукина (школа № 3, Самара), Пелагея Гончарова (школа № 53, Самара), Анна Сухова (школа № 90, Самара).

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