17-19 октября самарский театр "Шостакович. Опера. Балет" участвует в IX Всероссийском фестивале музыкальных театров "Видеть музыку"

"Мы рады, что Самарский академический театр оперы и балета выступит на Исторической сцене Большого театра России. Сам факт такой гастрольной поездки вызывает уважение и гордость за наших талантливых коллег. Столичной публике будут представлены опера "Мастер и Маргарита" и балет "Раймонда", оба спектакля самобытны, ярки и зрелищны. В первом заложен глубокий философский смысл, во втором - достигнут высочайший уровень исполнительского мастерства. Не случайно его признают шедевром академического искусства. Уверена, что театрам Самарской области важно и нужно гастролировать, чтобы спектакли смог оценить не только свой родной и любимый зритель - постоянные поклонники, но и совершенно другая публика, с которой творческий коллектив пока не знаком. Это новые эмоции, яркие впечатления, отзывы публики, дающие театру вдохновение и силы", - сказала врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

17 октября на Исторической сцене Большого театра России артисты театра "Шостакович опера балет" представили оперу С.Слонимского "Мастер и Маргарита", премьера которой состоялась 6 октября 2023 года, а уже через месяц постановка с триумфом покорила сцену Мариинского театра и стала одним из наиболее значимых событий Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Постановка "Мастера и Маргариты" в самарском театре стала первым полномасштабным сценическим воплощением этой оперы в России. Инициатор постановки - художественный руководитель театра и дирижер-постановщик спектакля Евгений Хохлов.

18 октября на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И.Сац для самых маленьких зрителей будет дана опера Сергея Баневича для всей семьи "Как заяц страх победил". Либретто Олега Сердобольского и Сергея Баневича по "Сказке про храброго Зайца - длинные уши, косые глаза, короткий хвост" из сборника "Аленушкины сказки" Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.

19 октября на Исторической сцене Большого театра России состоится показ балета Александра Глазунова "Раймонда", премьера которого на самарской сцене состоялась 17 июня 2023 года. Постановка и новая хореографическая редакция - Юрий Бурлака.

Мировая премьера "Раймонды" в постановке выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа состоялась 7 января 1898 года в Мариинском театре. Самарская постановка в 2024 году - балет "Раймонда" - удостоена премии "Самарская театральная муза" как лучший спектакль.