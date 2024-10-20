"Крылья Советов" упустили победу над "Оренбургом"

В воскресенье, 20 октября, в Оренбурге в 12 туре чемпионата России "Крылья Советов" сыграли вничью с подопечными Слишковича — 2:2.

Самарцы открыли счет уже на 11 минуте с передачи Ивана Олейникова дебютный гол после возвращения в "Крылья" забил Иван Сергеев — 0:1. На 31 минуте зелено-бело-синие удвоили преимущество - Печенин ударом шведой прошил ворота Москвичёва.

На 68 минуте после просмотра ВАР самарцы остались вдесятером - за грубый фол удалили Фернандо Костанцу. А на 71 минуте в ворота "Крыльев" был назначен пенальти. Марин пробил точно в девятку — 1:2. Точку в матче поставил Марин, спасший команду от поражения — 2:2.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут с московским "Динамо" в рамках шестого тура Пути РПЛ Кубка России 24 октября.