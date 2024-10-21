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Музеи и выставки Культура

В Самаре пройдет творческая встреча с режиссером Андреем Судиловским

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 октября, в 16:00 музей Рязанова организует третью творческую встречу из цикла "Эхо кинофестивалей". Приглашенным гостем станет режиссер, сценарист и продюсер Андрей Судиловский (12+). Место проведения мероприятия — музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207).

Фото: музей Эльдара Рязанова

Творческий путь Судиловского начался с работы в детской редакции РТР (снимал сказки и короткометражные фильмы для детей). Затем режиссера увлек мир документального кино. Он участвовал в создании фильмов "Острова. Патриарх Тихон" (2015. 12+), "Русские в мировой культуре. Андрей Чириков" (2015, 12+), "Позывной" (2018, 12+), "Эпоха Никодима" (2018, 12+) и других.

Новый документальный фильм Судиловского "Бунинъ" (2023, 12+) — это киноисследование жизни и творчества писателя, основанное на дневниках, воспоминаниях и произведениях. В фильме демонстрируются ранее неизвестные кадры кинохроники с участием Ивана Бунина, а также впервые приводятся некоторые его письма и уникальные записи из архива, хранящегося в Лидском университете Великобритании. Кинокартина принимала участие нескольких кинофестивалях — "Русское зарубежье" (Москва), "Литература и кино" (Гатчина), "Соль земли" (Самара).

На творческой встрече Андрей Судиловский расскажет об идее и процессе создания фильма, а также объяснит замысел начала и окончания кинокартины и на каких моментах биографии писателя сделан акцент.

Завершит вечер показ фильма "Бунинъ", после которого каждый желающий сможет задать режиссеру интересующие вопросы. Вход на мероприятие — 300 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

"Эхо кинофестивалей" — это проект Музея Эльдара Рязанова, который позволяет узнать о кинофестивальном движении России. Реализуется по инициативе и при поддержке Натальи Фазлыевой — продюсера, генерального директора онлайн издания Cinemaplex, руководителя отдела кинопроката АВКʼPRO, члена Ассоциации владельцев кинотеатров.

Первая встреча прошла в марте — главный редактор киностудии "Ленфильм" и программный директор кинофестиваля "Окно в Европу" Андрей Апостолов рассказал о старейшем национальном кинофестивале Выборга (Ленинградская область). Затем, в июне, приглашенным гостем стал президент и основатель всероссийского фестиваля "Арткино" Сергей Тютин.

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