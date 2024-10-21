В Самарской области 99,92 % жилых домов подключено к отоплению

По состоянию на 09:00 воскресенья, 20 октября, отопление подключено в 99,92 % жилых домов Самарской области, сообщает региональное министерство энергетики и ЖКХ.

Неподключенными пока остаются 18 домов в областной столице.

Также ждут отопления такие объекта социальной сферы, как Самарский техникум кулинарного искусства (три здания) и Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького.

"Причины отсутствия тепла — повреждения на теплосетях. Специалисты делают все возможное для скорейшего подключения. Ситуация на контроле", — уточняют в ведомстве.