Театр "Город" покажет премьеру "Это все она"

В пятницу, 25 октября, в 18:30, самарский театр "Город" в Областной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) покажет спектакля "Это все она" (16+).
Премьеру поставили по пьесе Андрея Иванова. Режиссер — Ольга Рябова. Сын перестает общаться с матерью после гибели отца, существование двух когда-то близких людей становится невыносимым. Будто под одной крышей оказались два чужих человека. Мать пытается найти способ наладить отношения с сыном, но безуспешно. Тогда она идет на решительный шаг — прибегает к помощи социальной сети. Виртуальная педагогика открывает для них обоих новый мир, но радикальность метода также таит опасность.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.