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Театр Культура

Театр "Город" покажет премьеру "Это все она"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 октября, в 18:30, самарский театр "Город" в Областной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) покажет спектакля "Это все она" (16+).

Фото: театр Город

Премьеру поставили по пьесе Андрея Иванова. Режиссер — Ольга Рябова. Сын перестает общаться с матерью после гибели отца, существование двух когда-то близких людей становится невыносимым. Будто под одной крышей оказались два чужих человека. Мать пытается найти способ наладить отношения с сыном, но безуспешно. Тогда она идет на решительный шаг — прибегает к помощи социальной сети. Виртуальная педагогика открывает для них обоих новый мир, но радикальность метода также таит опасность.

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