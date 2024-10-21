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Экономика и бизнес

Самарские предприниматели узнали, как вывести свои товары в топ на маркетплейсе

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональном центр "Мой бизнес" состоялась конференция "Как выйти в ТОП на Wildberries за 20 дней".

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее делал акцент на необходимости усилить образовательную работу с предпринимателями — регулярно обучать их инструментам работы на электронных торговых площадках, тем самым расширяя каналы сбыта продукции местных производителей.

"Для предпринимателей размещение товаров на маркетплейсах — это возможность найти новых клиентов уже далеко за пределами региона и даже страны, значительно увеличить объемы реализации своей продукции. В Самарской области работают распределительные центры крупнейших компаний рынка электронной торговли — это значительно снижает затраты на логистику и упрощает доставку продукции на склады", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники мероприятия узнали, как правильно оформлять карточки товара, составлять план продаж, распределять продукцию по складам, работать с выкупами, эффективно настраивать рекламу и многое другое, что поможет им начать бизнес на маркетплейсе. Обучение прошло по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

"Я уже была на подобном мероприятии в центре "Мой бизнес", и всегда такие события очень информативны и полезны. Самая большая проблема селлеров на меркеплейсах — это когда они завозят товар и не могут его продать. Как раз об этом, в том числе, шла речь на конференции. Спикер подробно рассказал, как пользоваться инструментами для аналитики продаж. Большей частью из них мы пользуемся, а новые — применим в работе", — рассказывает участница конференции Наталья Калачанова.

"Как говорится, тот, кто хочет чего-то добиться — он всегда учится. И лучше учиться именно у тех, кто уже добился высоких результатов. Конкретно, есть вопрос по своей карточке товаров. Хочется получить оценку сильных и слабых сторон от опытных селлеров, посоветоваться", — делится слушатель Андрей Нестеров.

На обучении своим опытом со слушателями — предпринимателями и самозанятыми — делились эксперты с большим опытом работы на маркеплейсах.

"Для выхода в топ продаж нужен пошаговый алгоритм действий. Во-первых, нужно сделать качественное описание, правильную и красивую фотосессию. Во-вторых, грамотно распределить товар по складам. Выделить три склада и отгрузить в процентном соотношении: 50, 40 и 10 процентов продукции. И обязательно запускать поисковую и авторекламу", — перечислил спикер и предприниматель Руслан Галеев.

С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" региона — они работают в каждом городском округе.

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