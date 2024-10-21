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Исследование по трендам рынка кадров в ИТ представлено на круглом столе РСХБ на FINOPOLIS

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк провел собственное мероприятие на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS — круглый стол "ИТ-таланты: как привлекать, развивать и удерживать". Ведущий карьерный консультант Алена Владимирская презентовала исследование по рынку найма в ИТ в 2025 году и рассказала о трендах и мифах рекрутинга в этом сегменте.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В дискуссии приняли участие крупнейшие работодатели: директор по развитию технологий ИИ Яндекса Александр Крайнов, Сео Нетологии Марианна Снегирева, Директор департамента устойчивого развития в Госкорпорации "Росатом" Полина Лион, Руководитель направления АО "Вымпелком" Сергей Иванов, Директор департамента по связям с органами государственной власти объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин и Советник Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Елманова.

В рамках исследования Алены Владимирской были проведены глубинные интервью руководителей по подбору персонала из ТОП 50 крупнейших по объему найма компаний ИТ на тему трендов и прогнозов рекрутинга в отрасли, а также проведен опрос соискателей отрасли.

Лидеры рынка найма в ИТ 

Исследование показало, что в 2024 году наметилась тенденция смены лидера в отрасли с точки зрения найма. Сфера электронной коммерции впервые обогнала финтех и экосистемы по планам и бюджетам найма. По прогнозам Алены Владимирской, в следующем году тенденция укрепится. На втором месте по размерам предлагаемых зарплат и количестве открытых вакансий остаются компании с государственным участием. На третье место спустились экосистемы. На четвертом — банки и финтех.

Самые дорогие соискатели

На первом месте по размеру зарплат на рынке ИТ оказались Go-разработчики, на втором Data Science специалисты. При этом ключевым трендом рынка 2025 стало то, что третье место заняли специалисты из категории Sales, впервые обогнав разработчиков. Алена Владимирская отметила, что компании теперь готовы больше платить за продажи и продвижение своих решений. Java-разработчики же заняли четвертое место. При этом последние 3 года зарплаты соискателей в этой категории росли стремительнее всех, увеличиваясь год к году в 1,5-2 раза. Большинство рекрутеров, принявших участие в опросе, отмечают, что сейчас "гонка" зарплат Java останавливается.

Переход от внешнего обучения к внутреннему

Многие рекрутеры, участвовавшие в опросе, отметили, что в последние несколько лет разочаровались во внешнем ИТ образовании. Такое образование зачастую оказывается либо "инфобизнесом", либо направлено на обучение базовым компетенциям и подходит только для специалистов уровня джуниор. Поэтому сейчас наметился тренд на развитие корпоративных университетов, внутренних экспертных курсов, стажировки. Участники опроса сошлись во мнении, что им проще обучить специалиста необходимым компетенциям внутри себя, чем закладывать бюджет на внешнее обучение.

Интерес отрасли ИТ к реальному сектору

Алена Владимирская отметила, что видит большой интерес ИТ-специалистов к компаниям из реального сектора экономики: к производству, промышленности и особенно агро. Это объясняется тем, что отрасль начинает расти, в ней появляются новые проекты, что кажется соискателем привлекательнее рефакторинга уже существующего кода.

"Отрасль агро действительно переживает настоящий бум развития, за последние несколько лет она буквально сделала квантовый скачок и стала намного более привлекательным работодателем, чем несколько лет назад. При этом все больше компаний в отрасли начинают обращать внимание на технологии. Одно из самых востребованных ИТ направлений в агро — Data Science. У отрасли есть потребность анализировать и использовать сверхбольшие массивы информации. При этом можно говорить о двустороннем интересе: проводя хакатоны и привлекая агростартапы, мы видим большую заинтересованность ИТ специалистов в работе в сельскохозяйственных компаниях", — отметила Советник Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Елманова.

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