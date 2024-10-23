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Преступления Происшествия

Трех самарчанок будут судить за сотни кредитных мошенничеств

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинение по уголовному делу трех женщин, которым вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

По версии следствия, в 2019 г. три самарчанки, среди которых была сотрудница банка, организовали преступную группу для незаконного получения кредитов. Так, с 2019 по 2022 г. старший клиентский менеджер банка выпустила 278 карт на вымышленных людей, указав несуществующие анкетные данные. Соучастницы активировали карты и через мобильное приложение оформили кредиты на более чем 18 млн рублей.

Во время следствия правоохранители наложили арест на банковские счета и имущество обвиняемых.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Самары. При этом дело организатора выделили в отдельное производство.

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