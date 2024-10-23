Трех самарчанок будут судить за сотни кредитных мошенничеств

Прокуратура Самары утвердила обвинение по уголовному делу трех женщин, которым вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").
По версии следствия, в 2019 г. три самарчанки, среди которых была сотрудница банка, организовали преступную группу для незаконного получения кредитов. Так, с 2019 по 2022 г. старший клиентский менеджер банка выпустила 278 карт на вымышленных людей, указав несуществующие анкетные данные. Соучастницы активировали карты и через мобильное приложение оформили кредиты на более чем 18 млн рублей.
Во время следствия правоохранители наложили арест на банковские счета и имущество обвиняемых.
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Самары. При этом дело организатора выделили в отдельное производство.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек