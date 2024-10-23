РКС-Самара опубликовали список адресов, где в ближайшие два дня не будет холодной воды

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ 24 и 25 октября в Самаре несколько домов будут отключены от холодного водоснабжения, сообщает "РКС-Самара".
В четверг, 24 октября, планируется заменить пожарный гидрант на пр. Кирова. Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресу: пр. Кирова, 157.
Так же 24 октября будут менять запорную арматуру на линии диаметром 300 мм. Для проведения работ понадобится отключить холодную воду с 09:00 до 24:00 по адресам:
- Малярный пер., №№ 1,3, 4;
- ул. М.Горького, №№ 11, 15, 44, 46, 48, 48а, 56;
- ул. Кутякова, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20;
- ул. Крупской, №№ 1, 3, 2, 4;
- ул. Кн.Гр.Засекина, №№ 1, 3, 5, 7 лит А, Б, В;
- ул. Водников, №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20;
- ул. Ст. Разина, №№ 8, 10, 16;
- ул. Главная, №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 23а, 24, 25, 25а, 25б, 26, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 44а;
- ул. Тракторная, №№ 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 25, 27, 32, 39, 41, 45, 47, 49, 57;
- ул. Мельничная, №№ 1, 1к2, 1к3, 2, 3, 8, 10, 15, 18, 28, 30;
- ул. Халиловская, №№ 1, 4, 5, 6, 12, 14, 14а, 14в, 15, 18, 22, 28;
- ул. Гаванская, №№ 2, 9, 23, 25, 27, 27а, 27б, 29, 31, 33, 33а, 36, 44, 46;
- ул. Ростовская, №№ 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 46, 48;
- ул. Окружная, №№ 5, 7, 15, 19в;
- Оральский пер., №№ 3, 5, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 26, 28, 44;
- Извилистый пер, №№ 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17а, 20, 25, 31;
- Ударный пер., №№ 3, 5, 7, 8, 10.
Адрес установки бойлера: ул. Водников/ул. Кутякова.
В пятницу, 25 октября, планируется замена пожарного гидранта на ул. Днепровской. С 10:00 до 14:00 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Днепровская, №№ 1, 2, 5.
Адрес установки бойлера: ул. Днепровская, 2.
Последние комментарии
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?