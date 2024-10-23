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ЖКХ и благоустройство Общество

РКС-Самара опубликовали список адресов, где в ближайшие два дня не будет холодной воды

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением ремонтно-профилактических работ 24 и 25 октября в Самаре несколько домов будут отключены от холодного водоснабжения, сообщает "РКС-Самара".

В четверг, 24 октября, планируется заменить пожарный гидрант на пр. Кирова. Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресу: пр. Кирова, 157.

Так же 24 октября будут менять запорную арматуру на линии диаметром 300 мм. Для проведения работ понадобится отключить холодную воду с 09:00 до 24:00 по адресам:

  • Малярный пер., №№ 1,3, 4;
  • ул. М.Горького, №№ 11, 15, 44, 46, 48, 48а, 56;
  • ул. Кутякова, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20;
  • ул. Крупской, №№ 1, 3, 2, 4;
  • ул. Кн.Гр.Засекина, №№ 1, 3, 5, 7 лит А, Б, В;
  • ул. Водников, №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20;
  • ул. Ст. Разина, №№ 8, 10, 16;
  • ул. Главная, №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 23а, 24, 25, 25а, 25б, 26, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 44а;
  • ул. Тракторная, №№ 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 25, 27, 32, 39, 41, 45, 47, 49, 57;
  • ул. Мельничная, №№ 1, 1к2, 1к3, 2, 3, 8, 10, 15, 18, 28, 30;
  • ул. Халиловская, №№ 1, 4, 5, 6, 12, 14, 14а, 14в, 15, 18, 22, 28;
  • ул. Гаванская, №№ 2, 9, 23, 25, 27, 27а, 27б, 29, 31, 33, 33а, 36, 44, 46;
  • ул. Ростовская, №№ 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 46, 48;
  • ул. Окружная, №№ 5, 7, 15, 19в;
  • Оральский пер., №№ 3, 5, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 26, 28, 44;
  • Извилистый пер, №№ 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17а, 20, 25, 31;
  • Ударный пер., №№ 3, 5, 7, 8, 10.

Адрес установки бойлера: ул. Водников/ул. Кутякова.

В пятницу, 25 октября, планируется замена пожарного гидранта на ул. Днепровской. С 10:00 до 14:00 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Днепровская, №№ 1, 2, 5.

Адрес установки бойлера: ул. Днепровская, 2.

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