Камеры в туалете самарского лицея возмутили Екатерину Мизулину

Учащиеся пожаловались члену Общественной палаты РФ и главе Лиге безопасного интернета Екатерине Мизулиной на ситуацию в лицее "Технический" на ул. Воронежская, 232 в Самаре.
"В мужских туалетах нашей школы установили камеры видеонаблюдения! Разве это правомерное действие? Прошу обратить внимание и принять меры. Заранее спасибо", — написал учащийся Екатерине Мизулиной.
На аналогичную ситуацию ей же пожаловались из школы Липецка — там в туалете не только установили камеру, но еще и сняли перегородки с дверцами.
"Двери на кабинках в мужских туалетах сняли, камеры поставили. Интересно, куда уйдет видео с камер потом и кто это будет смотреть?", — прокомментировала в соцсетях обе истории Екатерина Мизулина.
Екатерина Мизулина уже не первый раз обращает внимание на учебные учреждения Самары. В прошлый раз она прокомментировала рассказ выпускницы о том, что девочку "гнобили" педагоги.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.