Камеры в туалете самарского лицея возмутили Екатерину Мизулину

Учащиеся пожаловались члену Общественной палаты РФ и главе Лиге безопасного интернета Екатерине Мизулиной на ситуацию в лицее "Технический" на ул. Воронежская, 232 в Самаре.

"В мужских туалетах нашей школы установили камеры видеонаблюдения! Разве это правомерное действие? Прошу обратить внимание и принять меры. Заранее спасибо", — написал учащийся Екатерине Мизулиной.

На аналогичную ситуацию ей же пожаловались из школы Липецка — там в туалете не только установили камеру, но еще и сняли перегородки с дверцами.

"Двери на кабинках в мужских туалетах сняли, камеры поставили. Интересно, куда уйдет видео с камер потом и кто это будет смотреть?", — прокомментировала в соцсетях обе истории Екатерина Мизулина.

Екатерина Мизулина уже не первый раз обращает внимание на учебные учреждения Самары. В прошлый раз она прокомментировала рассказ выпускницы о том, что девочку "гнобили" педагоги.