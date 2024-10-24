Самарская фирма заплатит 1 млн руб. работнику, пострадавшему на производстве

В Самаре суд вынес решение по иску о взыскании компенсации морального вреда из-за производственной травмы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2023 г. тяжкие травмы 34-летний получил работник ООО "Автоволгастрой". Во время укладки арматуры для сварки мужчину прижало к станку.

Надзорное ведомство посчитало, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.

В интересах пострадавшего прокуратура подала в суд иск о взыскании с "АвтоВолгастроя" компенсации морального вреда 1 млн рублей.